Источник: «Аланию» не пустят в РПЛ из-за проблем со стадионом

Согласно сведениям источника, на реконструкцию стадиона «Алании» уйдёт ещё как минимум год. Более того, там всё ещё не закончены монолиты, но при этом уже проржавела арматура. К отделке и коммуникациям строители ещё не приступали. По этим причинам шансы стадиона «Алании» пройти лицензирование для проведения матчей Российской Премьер-Лиги практически равны нулю.