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15:43 (мск), источник: ТАСС

Махачкалинскому «Динамо» засчитали техническое поражение в матче Первой лиги с «Уфой»

Клуб из Махачкалы нарушил регламент Первой лиги.

Динамо Мх
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Источник: ФНЛ

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил махачкалинскому «Динамо» техническое поражение в матче 29-го тура Мелбет — Первой лиги против «Уфы». Об этом в пятницу журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Был нарушен пункт регламента Первой лиги. КДК РФС за нарушение установленных регламентом обязательных требований по участию в матчах футболистов аннулировал результат игры “Динамо” — “Уфа”. Махачкалинскому клубу присуждено поражение со счетом 0:3».

«Никаких 18 матчей [с нарушением регламента у “Динамо”] не было, — продолжил глава КДК РФС. — Это единичная ситуация».

28 апреля «Уфа» дома сыграла вничью с «Динамо» со счетом 0:0.

«Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 29 очков в 29 матчах. Махачкалинское «Динамо» переместилось с шестой на восьмую строчку, имея в активе 38 очков после 29 встреч.

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0:0
Первый тайм: 0:0
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