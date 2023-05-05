Махачкалинскому «Динамо» засчитали техническое поражение в матче Первой лиги с «Уфой»

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил махачкалинскому «Динамо» техническое поражение в матче 29-го тура Мелбет — Первой лиги против «Уфы». Об этом в пятницу журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Был нарушен пункт регламента Первой лиги. КДК РФС за нарушение установленных регламентом обязательных требований по участию в матчах футболистов аннулировал результат игры “Динамо” — “Уфа”. Махачкалинскому клубу присуждено поражение со счетом 0:3».

«Никаких 18 матчей [с нарушением регламента у “Динамо”] не было, — продолжил глава КДК РФС. — Это единичная ситуация».

28 апреля «Уфа» дома сыграла вничью с «Динамо» со счетом 0:0.