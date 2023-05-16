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20:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

40 миллионов за первое место, слухи о Дзюбе и трансферы. Инсайды «СЭ» о будущем «Рубина»

Казань возвращается в РПЛ!

РубинФНЛ: таблица и календарь
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Источник: Без источника

«Рубин» хочет занять первое место. Команде пообещали премиальные за золото в первой лиге

С приходом Рашида Рахимова «Рубин» одержал пять побед в пяти матчах и практически решил задачу по возвращению в РПЛ напрямую. До назначения нового тренера казанцы шли вторыми и отставали от «Балтики» на шесть очков — теперь отрыв сократился до двух, а в ближайшем туре команды встретятся в Калининграде. Фактически именно эта игра определит, кто выйдет в премьер-лигу с первого места.

В «Рубине» всерьез нацелены на золото. По данным «СЭ», руководство клуба уже сообщило команде, что за победу в лиге футболисты получат 40 миллионов рублей на весь состав.

Интересно, что при гендиректоре Рустеме Сайманове, который покинул клуб зимой, в «Рубине» тоже собирались премировать игроков за выход в РПЛ, но сумма зависела бы от количества набранных очков. У новых боссов подход отличается — в случае достижения прописанного результата произойдет разовая выплата. К слову, ранее в «Рубине» вернули систему премиальных за победы в отдельных матчах — при прошлом руководстве такой практики не было.

В клубе вынуждены идти на такие меры, так как команда очень нестабильна. Для сравнения: «Крылья Советов» в сезоне-2020/21 набрали в ФНЛ 101 очко. «Динамо» в 2017-м заняло первое место с 12-очковым отрывом. От «Рубина» тоже ждали доминирования и максимально быстрого решения задачи, но вместо этого получили три смены главного тренера и неоднозначные результаты.

К слову, ход с премиальными помог: весной казанцы набрали больше всех очков в ФНЛ (25). Теперь главный вопрос — с какого места клуб выйдет в премьер-лигу. В оставшихся матчах (помимо выезда к «Балтике») команда Рахимова дома примет махачкалинское «Динамо», а в последнем туре отправится на выезд к «Родине». Все клубы борются за попадание в зону стыков, поэтому «Рубин» ждет тяжелый отрезок.

Как изменится состав «Рубина» под РПЛ?

После победы над «Акроном» в прошлом туре Рахимов очень осторожно высказывался о будущем. Строить какие-то планы под РПЛ, думать о трансферах и составе тренер считает преждевременным: сначала нужно официально решить задачу на сезон.

Но так как формально цель уже достигнута (все понимают, что из топ-2 клуб точно не выпадет), работа по комплектованию команды постепенно начинается. Отсюда и возникают слухи о тех или иных новичках. Плюс у нескольких игроков основы летом заканчиваются контракты: свободными агентами могут стать Юрий Дюпин, Олег Иванов, Алан Дзагоев и Эльмир Набиуллин. Новые соглашения этим футболистам пока не предлагали.

Возможно, поэтому появился инсайд об интересе к Ивану Ломаеву из «Крыльев Советов». В Казани эту информацию опровергли, но очевидно, что какая-то работа по поиску вратаря идет. Дюпину 35 лет, к его игре всегда хватало вопросов, а разговоры об уходе Юрия ходят достаточно давно.

Иванов и Дзагоев неплохо смотрятся в матчах первой лиги, но в клубе понимают: в РПЛ будут другие скорости и требования к полузащитникам.

Не останется в команде и нападающий Димитар Митков, арендованный из софийского «Локомотива».

Также, по информации «СЭ», «Рубин» покинет Илья Самошников — защитник на правах свободного агента перейдет в «Локомотив». Поэтому одна из задач в комплектовании на лето — найти ему замену. У «Рубина» есть несколько кандидатов. По нашим данным, казанцы изучают вариант возвращения Данила Степанова — воспитанника клуба, который в 2021 году не подошел Леониду Слуцкому и был продан в Тулу за 400 тысяч евро. Также «Рубину» интересен защитник «Сочи» Сергей Терехов, чей контракт заканчивается летом. Спортивный директор Эдуард Сафонов работал с Тереховым в «Оренбурге» и до сих пор находится с ним в хороших отношениях, что может помочь при переходе.

Еще один кандидат — Игорь Калинин, который принадлежит «Ростову», но выступает в «Факеле» на правах аренды. Калинин играл в Казани под руководством Курбана Бердыева в 2018 году: именно он раздавал голевые передачи в победном матче с «Зенитом» с дублем Егор Сорокина. Также, по информации «СЭ», «Рубин» следит и за левым защитником «Оренбурга» Матео Стаматовым.

Круг кандидатов большой, но пока конкретных действий не происходит: клуб сосредоточен на борьбе за первое место и еще не формировал трансферный бюджет на летнюю кампанию. Теперь важные решения, в том числе и по трансферам, в «Рубине» принимаются по итогам наблюдательного совета. Судя по всему, конкретная работа начнется уже в июне.

Дзюба действительно мог оказаться в «Рубине». Но только при Слуцком

Слухи о том, что «Рубин» собирается подписать Артема Дзюбу и дать форварду контракт на 1,5 миллиона евро в год, в клубе уже опровергли. И восприняли с юмором.

Добавим, что этот трансфер в принципе невозможен. Во-первых, в казанской команде просто нет таких окладов, а раздувать зарплатную ведомость никто не готов. Во-вторых, Дзюбе просто нелогично менять «Локомотив» на клуб, который только что выбрался из первой лиги.

Футбол

Первый дивизион 2022/2023
Тур 32, 20.05.2023, 0:00

Балтика-Рубин-

Слухи о его возможном переходе в «Рубин» еще осенью казались сомнительными, но тогда их можно было оправдать хотя бы фактором Слуцкого — Дзюба давно хочет поработать с тренером и находится в прекрасных отношениях как с Леонидом Викторовичем, так и с бывшим спортивным директором «Рубина» Олегом Яровинским. Но сейчас в клубе нет людей, из-за которых Дзюба мог бы выбрать Казань, а не большой контракт от «Локомотива».

На самом деле, Артем мог оказаться в «Рубине» в зимнее трансферное окно, если бы Слуцкий продолжил работу в Казани (причем не за 1,5 миллиона в год). По данным «СЭ», после неудачной поездки в «Адану Демирспор» «Рубин» вел диалог с Дзюбой о переходе, и Артем был готов помочь Слуцкому вернуть команду в премьер-лигу. Но опять-таки трансфер был реален только из-за фигуры главного тренера.

В итоге в ноябре Слуцкий подал в отставку, в январе в клубе полностью сменилось руководство, и вариант с трансфером Артема отпал. С того времени мало что поменялось.

Владислав Зимагулов

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