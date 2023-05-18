В РПЛ рвётся клуб из Москвы, которому нет и четырёх лет. В «Родине» много экс-спартаковцев

Источник: VK.COM/FCRODINAMOSCOW

Летом 2019-го в ПФЛ появилась новая команда из Москвы — «Родина». Третий европейский клуб в империи бизнесмена Сергея Ломакина. К тому моменту он уже спонсировал «Ригу» и кипрский «Пафос». Естественно, новая команда сразу определила две базовые стратегические цели: воспитание молодых игроков плюс игра в РПЛ через пять лет.

Прошло почти четыре. И первый шанс оказаться в элите очень даже осязаем. «Родина» подала заявку на лицензирование в РПЛ. И по всем критериям клуб соответствует требованиям. Осталось попасть в стыки и выиграть их. А для этого важно не опуститься ниже шестого места, которое они сейчас занимают. Ведь «Алания» и «Динамо» (третье и пятое место в Первом дивизионе) не собираются повышаться в классе. Так что «Родина» формально становится чётвертой. И может сыграть с 13-м местом в РПЛ. Впечатляющий путь. Не так ли?

«Наша философия — растить молодых, развивать их, трудоустраивать на повышение и зарабатывать деньги за счёт продаж. У нас очень оптимизированный бюджет. Со временем хотим прийти к тому, чтобы клуб стал самоокупаемым», — говорил «Чемпионату» в сентябре 2020 года главный операционный и спортивный директор клуба Алексей Зинин.

«Родина» действительно быстро наладила вертикаль. В структуре клуба сейчас три команды — основная на шестом месте в Первом дивизионе, «Родина»-2 выступает в основной группе Второго дивизиона. Там, кстати, тренер из академии «Барселоны» с кучей воспитанников.

А есть ещё «Родина»-м — тоже Второй дивизион, но группа, где уже никто ни за что не борется. Там просматривают выпускников академии и дают первые шансы в профессиональном футболе. Да, академия у клуба тоже уже вовсю работает. Со скаутами, аналитиками и остальными сотрудниками. Решили начать развитие именно с этого. Только аплодисменты.

МАТЧ «РОДИНЫ» | Источник: VK.COM/FCRODINAMOSCOW

Другой момент, что зарабатывать за счёт продаж воспитанников пока не очень выходит. Самые большие деньги клуб (по данным Transfermarkt) получил за трансфер Алексея Каштанова в «Урал». Но и он не воспитанник, хоть и отыскали его в любительской лиге. В остальном продаж именно своих пока нет. Но, пожалуй, это странно требовать от клуба, которому только-только исполнится четыре года.

Понятно, что в основной команде «Родины» тоже пока речь не идёт об игре воспитанниками. Зато работает скаутинг молодых — например, нашли во втором дивизионе Ивана Тимошенко, который стал одним из лучших бомбардиров ФНЛ весны. У парня 11 голов и логичный интерес из РПЛ. Хотя ещё пару лет назад он играл в любителях.

ИВАН ТИМОШЕНКО | Источник: VK.COM/FCRODINAMOSCOW

О спортивных результатах тоже помнят — именно поэтому, когда зимой команда балансировала чуть ли не в районе вылета, моментно решили подкорректировать курс. И пригласили несколько опытных футболистов — из «Уфы» забрали Плиева, из «Торпедо» Султонова, который трижды с разными клубами поднимался до РПЛ. Оба они стали ключевыми игроками весной. Добавили опыта. И пришёл результат.

Ещё важный момент — тренерская связь со спартаковцами. Первый штаб в истории главной команды — двоюродные братья Локтионовы, Прудников, Калиниченко, Павленко. Сейчас из них продолжают работу только двое — Александр Локтионов — старший тренер «Родины»-2. Павленко — ассистент в основной команде. Главный с лета 2022-го — Дмитрий Парфёнов. Также в штабе Юрий Ковтун и Владимир Бесчастных. Спортивный директор Алексей Зинин также работал в «Спартаке» на административных должностях. При этом у «Родины» нет прямых связей с московским клубом. То есть это ни в коем случае не фарм. А независимый проект.

ДМИТРИЙ ПАРФЁНОВ | Источник: VK.COM/FCRODINAMOSCOW

В случае выхода в РПЛ команда планирует проводить матчи на «ВТБ Арене». В начале этого сезона они уже провели там несколько матчей, но это был скорее маркетинговый ход. Там приглашённые звёзды, концерты и прочий интерактив. Это помогло привлечь на трибуны около двух с половиной тысяч человек. Дальше — возвращение на поля академии «Спартака». Сейчас на команду в среднем ходят 400−500 зрителей.

При этом клуб постепенно формулирует своё позиционирование — это молодая, дерзкая команда, нацеленная на результат. Кстати, в привлечении новой аудитории помогает медиафутбольный клуб «Родина Медиа».

Отсутствие своей арены — важный момент. Клуб выкупил стадион «Спартаковец», где проводит матчи «Родина»-2, и планирует его реконструкцию. Но пока это на стадии проекта. Своей арены под РПЛ или даже ФНЛ у клуба нет.

Как, впрочем, нет и задачи во что бы то ни стало попасть в РПЛ в этом сезоне. В случае выхода, естественно, никто не откажется. Инвестор уже гарантировал увеличение бюджета и стабильное финансирование. Но в случае, если не выйдет — никаких проблем. Клуб лишь продолжит реализовывать стратегию, рассчитанную на пять лет. Соответственно, уже в следующем сезоне задача повышения будет.

«Будет катастрофически сложно, но за пять лет должны выйти в Премьер-Лигу, хотя, думаю, управимся быстрее. Клуб будет расти параллельно с ростом игроков. С одной стороны, это “наполеоновские планы”, с другой — реалистичные», — говорил Зинин в том же интервью 2020-го.