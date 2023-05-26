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03:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Бывший хавбек «Тосно» рассказал о судьбе клуба из Ленинградской области

Полузащитник калининградской «Балтики» Ян Казаев рассказал о том, следит ли за карьерой руководителей «Тосно», в котором он выступал в сезоне — 2017/2018.

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Источник: РИА "Новости"

Летом 2018 года клуб из Ленинградской области потерял профессиональный статус.

«Слышал, что бывший генеральный директор Вячеслав Матюшенко возрождает “Тосно”, не ясно пока, на каком уровне. Вроде бы стремится вернуть клубу профессиональный статус. Спонсоры, насколько знаю, закрыли обязательства за календарный год и свернули финансирование. Дальше началось голодание. Правительство Ленинградской области собиралось что‑то выделить, люди заходили в раздевалку, призывали не волноваться. В итоге ничего не выделили, команды не стало», — приводит «Матч ТВ» слова Казаева.

Нынешний клуб Казаева «Балтика» в текущем сезоне завоевала право на повышение в Российскую-Премьер Лигу.

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