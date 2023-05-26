Бывший хавбек «Тосно» рассказал о судьбе клуба из Ленинградской области

«Слышал, что бывший генеральный директор Вячеслав Матюшенко возрождает “Тосно”, не ясно пока, на каком уровне. Вроде бы стремится вернуть клубу профессиональный статус. Спонсоры, насколько знаю, закрыли обязательства за календарный год и свернули финансирование. Дальше началось голодание. Правительство Ленинградской области собиралось что‑то выделить, люди заходили в раздевалку, призывали не волноваться. В итоге ничего не выделили, команды не стало», — приводит «Матч ТВ» слова Казаева.