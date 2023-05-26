«Алания» переиграла «Балтику» в матче предпоследнего тура Первой лиги

Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей отличились Батраз Гурциев (4-я минута), Артур Галоян (13) и Ислам Машуков (90+4). У калининградского клуба мяч забил Гедеон Гузина (58).

«Алания», набравшая 59 очков, занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. Команда обеспечила себе участие в стыковых матчах за право выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ), но не сможет в них выступить, так как не получила необходимую лицензию Российского футбольного союза (РФС). «Балтика» с 64 баллами располагается на второй строчке. Клуб ранее досрочно вышел в РПЛ.