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21:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Алания» переиграла «Балтику» в матче предпоследнего тура Первой лиги

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Владикавказский футбольный клуб «Алания» обыграл калининградскую «Балтику» в матче 33-го тура Первой лиги.

Алания
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Источник: ФК "Алания"

Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей отличились Батраз Гурциев (4-я минута), Артур Галоян (13) и Ислам Машуков (90+4). У калининградского клуба мяч забил Гедеон Гузина (58).

«Алания», набравшая 59 очков, занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. Команда обеспечила себе участие в стыковых матчах за право выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ), но не сможет в них выступить, так как не получила необходимую лицензию Российского футбольного союза (РФС). «Балтика» с 64 баллами располагается на второй строчке. Клуб ранее досрочно вышел в РПЛ.

В заключительном туре Первой лиги «Алания» 3 июня на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Балтика» примет московский «Велес».

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Алания
3:1
Первый тайм: 2:0
Балтика
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