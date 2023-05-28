Команда бывшего футболиста сборной России вышла в Первую лигу

Благодаря победе над «Рязанью» саратовская команда набрала 43 очка и лидирует в турнирной таблице группы 3А Второй лиги. У белгородского «Салюта», который идет на второй позиции в таблице, 34 очка. Команде осталось провести три матча, но по сумме очных противостояний с «Соколом» коллектив из Белгорода не сумеет занять первое место в таблице.