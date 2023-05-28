Команда бывшего футболиста сборной России вышла в Первую лигу
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Саратовский футбольный клуб «Сокол» обеспечил себе досрочный выход в Первую лигу.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Саратовский футбольный клуб «Сокол» обеспечил себе досрочный выход в Первую лигу.
В субботу «Сокол» обыграл дома «Рязань» со счетом 2:0. Дубль оформил Данила Ежков (39-я и 85-я минуты).
Благодаря победе над «Рязанью» саратовская команда набрала 43 очка и лидирует в турнирной таблице группы 3А Второй лиги. У белгородского «Салюта», который идет на второй позиции в таблице, 34 очка. Команде осталось провести три матча, но по сумме очных противостояний с «Соколом» коллектив из Белгорода не сумеет занять первое место в таблице.
В начале мая «Сокол» возглавил бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев.
В последний раз «Сокол» играл во втором по силе дивизионе чемпионата России в сезоне-2016/17. В 2001 и 2002 годах саратовская команда выступала в высшем дивизионе.