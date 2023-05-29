РФС отклонил апелляцию «Алании» о выдаче лицензии РПЛ

Источник: Пресс-служба ФК "Алания"

«Алания» перед последним туром сезона идет на третьем месте в таблице Первой лиги и завоевала право выступить в стыковых матчах по спортивному принципу, однако лицензионная комиссия РФС отказала ранее клубу в получении допуска до соревнований в элитном дивизионе российского футбола.

После решения апелляционного комитета владикавказская команда лишилась права выступить в стыковых матчах, и ее по регламенту должен заменить клуб, идущий следом в турнирной таблице и имеющий необходимую лицензию. Таким клубом является московская «Родина», которая обеспечила себе место в первой пятерке.