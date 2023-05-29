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20:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС отклонил апелляцию «Алании» о выдаче лицензии РПЛ

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отклонил жалобу владикавказской «Алании» и отказал ей в получении лицензии для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается на официальном сайте РФС.

Алания
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Источник: Пресс-служба ФК "Алания"

«Алания» перед последним туром сезона идет на третьем месте в таблице Первой лиги и завоевала право выступить в стыковых матчах по спортивному принципу, однако лицензионная комиссия РФС отказала ранее клубу в получении допуска до соревнований в элитном дивизионе российского футбола.

После решения апелляционного комитета владикавказская команда лишилась права выступить в стыковых матчах, и ее по регламенту должен заменить клуб, идущий следом в турнирной таблице и имеющий необходимую лицензию. Таким клубом является московская «Родина», которая обеспечила себе место в первой пятерке.

Также апелляционный комитет РФС удовлетворил жалобу астраханского «Волгаря» и дал ему лицензию категории РФС-1, дающую право выступить в РПЛ. Однако команда уже потеряла шансы попасть в зону стыковых матчей. Тульский «Арсенал» по итогам заседания апелляционного комитета получил лицензию РФС-2 для выступления в Первой лиге.

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