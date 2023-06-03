«Арсенал» пропустил шесть мячей в Хабаровске в последнем туре Первой лиги

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=4cc967160031b9d0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-60698688&hd=2&id=456241493&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» завершили сезон Первой лиги разгромным поражением от «СКА-Хабаровска» в матче последнего 34-го тура.

Встреча, прошедшая в Хабаровске в субботу, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. У победителей хет-трик оформил Саид Алиев (38, 45 и 62-я минуты), еще по мячу забили Александр Иванков (9), Василий Алейников (71) и Илья Петров (81).

«Арсенал», в прошлом сезоне вылетевший из Российской премьер-лиги (РПЛ), закончил нынешний сезон на 13-м месте в таблице Первой лиги, набрав в 34 матчах 41 очко. Туляки на финише первенства проиграли три матча подряд.