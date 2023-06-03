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12:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Арсенал» пропустил шесть мячей в Хабаровске в последнем туре Первой лиги

Тульский «Арсенал» пропустил 6 мячей от «СКА-Хабаровска» в последнем туре Первой лиги.

СКА-Хабаровск
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» завершили сезон Первой лиги разгромным поражением от «СКА-Хабаровска» в матче последнего 34-го тура.

Встреча, прошедшая в Хабаровске в субботу, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. У победителей хет-трик оформил Саид Алиев (38, 45 и 62-я минуты), еще по мячу забили Александр Иванков (9), Василий Алейников (71) и Илья Петров (81).

«Арсенал», в прошлом сезоне вылетевший из Российской премьер-лиги (РПЛ), закончил нынешний сезон на 13-м месте в таблице Первой лиги, набрав в 34 матчах 41 очко. Туляки на финише первенства проиграли три матча подряд.

«СКА-Хабаровск» (44 очка) поднялся на 11-ю строчку, но по итогам тура хабаровчан с нее может сместить тольяттинский «Акрон» (43 очка), который позднее в субботу сыграет дома с клубом «Волгарь».

СКА-Хабаровск
6:0
Первый тайм: 3:0
Арсенал
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