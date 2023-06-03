Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:00
Зенит
Факел
Футбол. Премьер-лига
17:00
Крылья Советов
Спартак
Футбол. Премьер-лига
17:00
ЦСКА
Ростов
Футбол. Премьер-лига
17:00
Локомотив
Торпедо
Футбол. Премьер-лига
17:00
Ахмат
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
17:00
Оренбург
Динамо
Футбол. Премьер-лига
17:00
Пари Нижний Новгород
Химки
Футбол. Премьер-лига
17:00
Урал
Сочи
Футбол. Первый дивизион
17:00
Акрон
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
14:00
Балтика
Велес
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Динамо Мх
Алания
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Шинник
40
Футбол. Первый дивизион
14:00
Уфа
Кубань
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Енисей
Волга
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Родина
Рубин
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Аяччо
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Осер
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Лорьян
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Кремонезе
Салернитана
Футбол. Зарубежный
22:00
Эмполи
Лацио
Футбол. Первый дивизион
09:00
СКА-Хабаровск
Арсенал
60
Все события
16:19 (мск), источник: ТАСС

Футбольные клубы «Уфа» и «Велес» вылетели из Первой лиги

Также второй по силе дивизион чемпионата России покинули «Краснодар-2» и «Волга».

Уфа
Кубань
Велес
Балтика
Краснодар-2
ВолгаФНЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Официальный сайт Первой лиги

ТАСС, 3 июня. Футбольный клуб «Уфа» и московский «Велес» вылетели из Мелбет — Первой лиги по итогам сезона-2022/23. Заключительный тур соревнования проходит в субботу.

«Уфа» на своем поле со счетом 1:2 проиграла краснодарской «Кубани». «Велес» на выезде уступил калининградской «Балтике» (1:2). «Уфа» набрала 32 очка и заняла 16-е место в турнирной таблице, «Велес» с 33 очками стал 15-м. «Кубань» благодаря победе в последнем туре заняла 14-ю строчку с 37 очками и сохранила место в Первой лиге на следующий сезон.

Ранее из Первой лиги досрочно вылетели «Краснодар-2» и ульяновская «Волга». Из Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) во второй по силе дивизион опустились подмосковные «Химки» и столичное «Торпедо». Из Второй лиги поднялись новороссийский «Черноморец», «Ленинградец» из Ленинградской области, «Тюмень» и саратовский «Сокол». В РПЛ вышли казанский «Рубин» и «Балтика».

«Уфа» в прошлом сезоне выступала в РПЛ и вылетела по итогам стыковых матчей, проиграв «Оренбургу». Уфимцы выступали в элитном дивизионе с 2014 года, лучшим достижением является шестое место в сезоне-2017/18.

«Велес» выступал в Первой лиге с сезона-2020/21.

Уфа
1:2
Первый тайм: 0:1
Кубань
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Слуцкий назвал отвратительным поведение украинской теннисистки Костюк
"Я подал заявление в суд, поскольку в этом материале меня именуют "Доктор Допинг"
Фоторепортажи
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
11«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь