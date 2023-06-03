Футбольные клубы «Уфа» и «Велес» вылетели из Первой лиги

ТАСС, 3 июня. Футбольный клуб «Уфа» и московский «Велес» вылетели из Мелбет — Первой лиги по итогам сезона-2022/23. Заключительный тур соревнования проходит в субботу.

«Уфа» на своем поле со счетом 1:2 проиграла краснодарской «Кубани». «Велес» на выезде уступил калининградской «Балтике» (1:2). «Уфа» набрала 32 очка и заняла 16-е место в турнирной таблице, «Велес» с 33 очками стал 15-м. «Кубань» благодаря победе в последнем туре заняла 14-ю строчку с 37 очками и сохранила место в Первой лиге на следующий сезон.

Ранее из Первой лиги досрочно вылетели «Краснодар-2» и ульяновская «Волга». Из Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) во второй по силе дивизион опустились подмосковные «Химки» и столичное «Торпедо». Из Второй лиги поднялись новороссийский «Черноморец», «Ленинградец» из Ленинградской области, «Тюмень» и саратовский «Сокол». В РПЛ вышли казанский «Рубин» и «Балтика».

«Уфа» в прошлом сезоне выступала в РПЛ и вылетела по итогам стыковых матчей, проиграв «Оренбургу». Уфимцы выступали в элитном дивизионе с 2014 года, лучшим достижением является шестое место в сезоне-2017/18.