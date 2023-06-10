В «Енисее» сообщили, что тренер Вадим Гаранин покинул клуб
Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов рассказал, что Вадим Гаранин покинул тренерский штаб красноярского клуба.
Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов рассказал, что Вадим Гаранин покинул тренерский штаб красноярского клуба.
«После полосы неудач начали спрашивать друг друга, в чём причина. Увидели кризис по многим аспектам. Поговорили, разобрались и приняли решение, что концовку будет проводить другой тренерский штаб, потому что четвёртое место ускользало из рук. Мы нормально и профессионально разошлись.
Вадим Вячеславович с тренерским штабом многое сделал для команды в прошлом году. В интересах клуба приняли непростое и сложное решение, без всяких претензий и обид пожали друг другу руки. Это футбол», — приводит слова Ивахова «Матч ТВ».
«Енисей» занял четвёртое место в Мелбет Первой лиге и принимает участие в стыковых матчах. В первой игре красноярцы уступили воронежскому «Факелу» — 0:1.