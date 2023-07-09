Курбан Бердыев станет новым главным тренером махачкалинского «Динамо»
По информации Sport24, известный российский специалист Курбан Бердыев станет новым главным тренером махачкалинского «Динамо».
Динамо МхФНЛ: таблица и календарь
По информации Sport24, известный российский специалист Курбан Бердыев станет новым главным тренером махачкалинского «Динамо».
Последним клубом 70-летнего Бердыева был «Сочи», откуда он был уволен в апреле.
Отметим, что ранее генеральным директором махачкалинского «Динамо» стал Шамиль Газизов, известный по работе в «Уфе» и «Спартаке».
В прошлом сезоне динамовцы заняли восьмое место в таблице Первой лиги.