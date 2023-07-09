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Футбол. Первый дивизион. Все результаты
15:30 (мск), источник: Sport24

Курбан Бердыев станет новым главным тренером махачкалинского «Динамо»

По информации Sport24, известный российский специалист Курбан Бердыев станет новым главным тренером махачкалинского «Динамо».

Динамо МхФНЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Последним клубом 70-летнего Бердыева был «Сочи», откуда он был уволен в апреле.

Отметим, что ранее генеральным директором махачкалинского «Динамо» стал Шамиль Газизов, известный по работе в «Уфе» и «Спартаке».

В прошлом сезоне динамовцы заняли восьмое место в таблице Первой лиги.

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