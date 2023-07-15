Бердыева «прибили» рикошетами и изящным ударом Лебеденко. Царский старт Первой лиги!

Источник: ФК «ТОРПЕДО МОСКВА»

Очередной сезон в Мелбет Первой лиге стартовал матчем на главном стадионе страны — «Торпедо» принимало махачкалинское «Динамо».

Автозаводцы в межсезонье приобрели с десяток новых футболистов и при этом сохранили Жозепа Клотета на посту главного тренера. А клуб из Махачкалы сделал несколько интересных, но в то же время неожиданных шагов. Шамиль Газизов занял пост генерального директора, а Курбан Бердыев — главного тренера. В дагестанском клубе подчеркнули, что в перспективе рассчитывают на повышение в классе.

Несмотря на то что «Торпедо» вылетело из Первой лиги, зрителей визуально на стадионе было не меньше, чем на матчах «вышки». К перерыву гости устроились на 0:2, хотя сыграли в атаке не хуже соперника. Команду Бердыева подвела реализация — в первом тайме они создали три-четыре хороших момента. А вот автозаводцы к своим шансам отнеслись бережнее, хотя не обошлось без удачи.

Первый гол нового сезона в «Лучшей лиге мира» получился немного корявым. Защитник гостей Муталип Алибеков прервал прострел с фланга, но сделал это максимально неудачно. Мяч рикошетом от штанги отлетел точно на Романа Юзепчука, которому не пришлось прикладывать каких-то дополнительных усилий. Промахнуться из такой позиции было просто нереально.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=054408e8a3df6040&partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&hd=2&id=456245704&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига»

Хозяева укрепили преимущество чуть ли не в следующей атаке. И снова не обошлось без рикошета в пользу «Торпедо». Защитник «Динамо», прерывая в подкате передачу, по сути, выложил ассист на 40-летнего Игоря Лебеденко. Ветеран хозяев аккуратно уложил мяч в дальний угол. 2:0 после первого тайма, но по игре гости заслуживали большего.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=3ee6f3a8d31f93b0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&hd=2&id=456245705&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига»

После перерыва игра немного успокоилась, хотя у махачкалинцев был ещё один жирный момент. Гости могли отыграть один гол после стандарта, но мяч в завершающей стадии попал в перекладину. В составе «Динамо» очень выделялся Эгаш Касинтура, который переехал в Махачкалу из Уфы (парень прекрасно знаком Газизову). Темнокожий нападающий был очень активен, хотя и запорол парочку моментов. Есть ощущение, что ещё один такой футболист явно не помешал бы команде Бердыева.

В целом во втором тайме у Махачкалы было гораздо меньше моментов, нежели до перерыва. «Торпедо» спокойно довело встречу до победы и стартовало в новом розыгрыше Первой лиги с победы. В следующем туре нас ждёт матч с очень крутой для «Лучшей лиги мира» вывеской — «Химки» против «Торпедо» (24 июля). К слову, главный тренер подмосковной команды Андрей Талалаев наблюдал за первым матчем «Торпедо» с трибун «Лужников».