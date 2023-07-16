«СКА-Хабаровск» обыграл «Шинник» на старте Первой лиги
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» обыграл ярославский «Шинник» в матче первого тура Первой лиги.
СКА-Хабаровск
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» обыграл ярославский «Шинник» в матче первого тура Первой лиги.
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, дублем отметился Кирилл Никитин (33-я и 51-я минуты).
В следующем туре хабаровчане 23 июля примут «Тюмень», «Шинник» в тот же день сыграет в гостях с саратовским «Соколом».