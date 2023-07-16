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13:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«СКА-Хабаровск» обыграл «Шинник» на старте Первой лиги

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» обыграл ярославский «Шинник» в матче первого тура Первой лиги.

СКА-Хабаровск
ШинникФНЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, дублем отметился Кирилл Никитин (33-я и 51-я минуты).

В следующем туре хабаровчане 23 июля примут «Тюмень», «Шинник» в тот же день сыграет в гостях с саратовским «Соколом».

Во время загрузки произошла ошибка.
СКА-Хабаровск
2:0
Первый тайм: 1:0
Шинник
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