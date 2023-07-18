Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
БАТЭ
Партизани
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Зриньски
Урарту
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ТНС
Хеккен
01
Футбол. Еврокубки
перерыв
Бальцан
Домжале
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Маккаби Хайфа
Хамрун Спартанс
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Флора
Ракув
02
Футбол. Еврокубки
22:15
Брейдаблик
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
18:00
Струга
Жальгирис В
12
Все события
. Первый дивизион. Последние результаты
17.07
Черноморец
Алания
11
17.07
Тюмень
Химки
31
16.07
Арсенал
Ленинградец
00
16.07
Кубань
Енисей
12
16.07
Нефтехимик
Волгарь
21
16.07
Родина
Сокол
40
16.07
Акрон
КАМАЗ
20
16.07
СКА-Хабаровск
Шинник
20
. Первый дивизион. Все результаты
20:46 (мск), источник: Sport24

ФИФА запретила «Родине» регистрировать новых футболистов после жалобы словенского клуба

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила московской «Родине» регистрировать новых футболистов.

РодинаФНЛ: таблица и календарь
Наверх

Причиной запрета стала задолженность клуба, выступающего в Мелбет-Первой лиге, перед словенской командой «Браво» за трансфер защитника Митьи Крижана.

«Футбольный клуб “Родина” подтверждает, что в настоящий момент наложен запрет на регистрацию новых игроков, который касается как первой, так и второй команды. Это связано с тем, что словенский футбольный клуб “Браво” обратился с жалобой в ФИФА за задолженность по трансферному контракту защитника Мити Крижана.

Хотим особо подчеркнуть, что ФК «Родина» всегда выполняет свои финансовые обязательства. Задержка по трансферному платежу была связана с тем, что переводы в иностранной валюте из России в Европу существенно затруднены — Словения находится в недружественной по отношению к нашей стране юрисдикции.

Тем не менее, ФК «Родина» предпринял все возможные усилия, чтобы избежать запрета ФИФА перед стартом сезона-2023/24. Нами были предложены различные законные способы расчета за трансфер Крижана, а также предоставлены личные гарантии руководства клуба.

Однако «Браво» принял решение не дожидаться разрешения вопроса и занял иную позицию, настаивая, что средства должны быть на счетах клуба«, — заявил “СЭ” пресс-атташе “Родины” Артем Лисовский.

В «Родине» сообщили, что вопрос находится в финальной стадии решения.

«В настоящий момент вопрос находится в финальной стадии решения. Средства от ФК “Родина” транзитом через один из европейский банков поступили на кредитный счет одного из словенских банков. Как только банк завершит верификацию платежа, изучив все необходимые документы, средства поступят на счет ФК “Браво”. Ожидаем, что это произойдет в самое ближайшее время, после чего рассчитываем, что запрет ФИФА на регистрацию новых игроков будет снят», — добавил представитель клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Полина Царенкова обнажила грудь для пикантного фото: «Просто идеальная внешность. Нереальная красотка»
Губерниев показал язык, увидев грудь белорусской спортсменки крупным планом
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь