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19:55 (мск), источник: Sport24

ФИФА сняла с «Родины» запрет на регистрацию новых футболистов

ФИФА сняла запрет с «Родины» на регистрацию новых игроков. Об этом сообщил пресс-атташе московского клуба Артем Лисовский.

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Источник: vk.com/fcrodinamoscow

Запрет был наложен во вторник, 18 июля, после того, как словенский «Браво» обратился с жалобой в ФИФА из-за задолженности по трансферу защитника Митьи Крижана.

«С ФК “Родина” снят запрет на регистрацию новых игроков. Ситуация разрешена положительно. ФК “Родина” заявил новых игроков. Это касается как первой, так и второй команды», — приводит слова Лисовского РИА Новости.

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