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15:42 (мск), источник: Sport24

«Ленинградец» гостях победил «Енисей» в матче Первой лиги

Футбольный клуб «Ленинградец» на чужом стадионе обыграл красноярский «Енисей» в матче второго тура Первой лиги.

Енисей
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Источник: ФК "Ленинградец"

Исход игры решил пенальти, назначенный в ворота «Енисея» на 71-й минуте, — гол с 11-метровой отметки забил полузащитник «Ленинградца» Эдуард Суханов. В итоге, 1:0 — победа команды Сергея Кирьякова.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре Первой лиги «Ленинградец» сыграет дома против московской «Родины», «Енисей» отправится на выезд к «Тюмени». Оба матча состоятся 30 июля.

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0:1
Первый тайм: 0:0
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