«Ленинградец» гостях победил «Енисей» в матче Первой лиги

Исход игры решил пенальти, назначенный в ворота «Енисея» на 71-й минуте, — гол с 11-метровой отметки забил полузащитник «Ленинградца» Эдуард Суханов. В итоге, 1:0 — победа команды Сергея Кирьякова.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре Первой лиги «Ленинградец» сыграет дома против московской «Родины», «Енисей» отправится на выезд к «Тюмени». Оба матча состоятся 30 июля.