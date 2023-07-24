«Сокол» одержал победу над «Шинником» в Первой лиге

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&hd=2&id=456245762&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В начале игры хозяева открыли счет после удара Андрея Евдокимова. Ярославцы отыграли пропущенный мяч на 41-й минуте — отличился Дмитрий Самойлов. И все же на перерыв «Сокол» ушел, лидируя в счете — Игорь Турсунов реализовал пенальти.

Во втором тайме саратовцы закрепили свое преимущество — Владлен Бабаев забил на 87-й минуте. За несколько секунд до финального свистка «Шинник» забил второй гол усилиями Артема Самсонова. Но на большее у ярославцев не хватило времени. В итоге — 3:2, победа команды Дениса Бояринцева.