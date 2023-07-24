«Сокол» одержал победу над «Шинником» в Первой лиге
Саратовский «Сокол» на своем поле одержал победу над ярославским «Шинником» во втором туре Первой лиги.
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Саратовский «Сокол» на своем поле одержал победу над ярославским «Шинником» во втором туре Первой лиги.
В начале игры хозяева открыли счет после удара Андрея Евдокимова. Ярославцы отыграли пропущенный мяч на 41-й минуте — отличился Дмитрий Самойлов. И все же на перерыв «Сокол» ушел, лидируя в счете — Игорь Турсунов реализовал пенальти.
Во втором тайме саратовцы закрепили свое преимущество — Владлен Бабаев забил на 87-й минуте. За несколько секунд до финального свистка «Шинник» забил второй гол усилиями Артема Самсонова. Но на большее у ярославцев не хватило времени. В итоге — 3:2, победа команды Дениса Бояринцева.
В следующем туре «Сокол» сыграет дома против «СКА-Хабаровск» (29 июля), а «Шинник» на своем поле встретится с «Волгарем» (30 июля).