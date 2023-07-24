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00:55 (мск), источник: Sport24

«Акрон» разгромил «Волгарь» во втором туре Первой лиги

Сегодня, 23 июля, состоялся матч второго тура Мелбет — Первой лиги между «Волгарем» и «Акроном».

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«Акрон» одержал победу со счетом 4:1.

За «Волгарь» гол забил Тимур Жамалетдинов на 45+4-й минуте матча.

За «Акрон» голами отличились Абу Саид Эльдарушев (6-я и 51-я минуты матча), Антон Килин (54-я) и Евгений Песегов (85-я).

Волгарь
1:4
Первый тайм: 1:1
Акрон
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