«Черноморец» сыграл вничью с «Родиной» в матче Первой лиги
Новороссийский «Черноморец» на своем стадионе сыграл вничью с московской «Родиной» в матче второго тура Первой лиги.
Черноморец
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Новороссийский «Черноморец» на своем стадионе сыграл вничью с московской «Родиной» в матче второго тура Первой лиги.
Несмотря на усилия обеих команд, счет в матче «Черноморец» — «Родина» так и не был открыт. В итоге, ничья — 0:0.
В следующем туре «Черноморец» сыграет на выезде против «Торпедо», а «Родина» поедет в гости к «Ленинградцу». Оба матча пройдут 30 июля.