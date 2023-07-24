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00:53 (мск), источник: Sport24

«Черноморец» сыграл вничью с «Родиной» в матче Первой лиги

Новороссийский «Черноморец» на своем стадионе сыграл вничью с московской «Родиной» в матче второго тура Первой лиги.

Черноморец
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Источник: vk.com/fcrodinamoscow

Несмотря на усилия обеих команд, счет в матче «Черноморец» — «Родина» так и не был открыт. В итоге, ничья — 0:0.

В следующем туре «Черноморец» сыграет на выезде против «Торпедо», а «Родина» поедет в гости к «Ленинградцу». Оба матча пройдут 30 июля.

Черноморец
0:0
Первый тайм: 0:0
Родина
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