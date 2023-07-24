«Арсенал» и «Динамо» сыграли вничью в матче Первой лиги
В Туле состоялся матч второго тура «Мелбет — Первая Лига», в котором местный «Арсенал» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо».
Арсенал
Динамо МхФНЛ: таблица и календарь
В Туле состоялся матч второго тура «Мелбет — Первая Лига», в котором местный «Арсенал» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо».
Команды не смогли поразить ворота друг друга за всю игру, закончив встречу со счетом 0:0.
«Арсенал» после этой игры занимает 12-е место, набрав 2 очка в 2 матчах. «Динамо» идет 14-м: 1 очко.