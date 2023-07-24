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00:51 (мск), источник: Sport24

«Арсенал» и «Динамо» сыграли вничью в матче Первой лиги

В Туле состоялся матч второго тура «Мелбет — Первая Лига», в котором местный «Арсенал» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо».

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Источник: twitter.com/FNLeague

Команды не смогли поразить ворота друг друга за всю игру, закончив встречу со счетом 0:0.

«Арсенал» после этой игры занимает 12-е место, набрав 2 очка в 2 матчах. «Динамо» идет 14-м: 1 очко.

Арсенал
0:0
Первый тайм: 0:0
Динамо Мх
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