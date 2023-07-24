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21:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» победило «Химки» в матче Первой лиги

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Футболисты московского «Торпедо» победили подмосковные «Химки» в матче второго тура Первой лиги.

Химки
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Источник: Пресс-служба ФК "Торпедо"

Встреча в Химках завершилась со счетом 2:1. В составе «Торпедо» отличились Серна Рейна (6-я минута) и Владимир Москвичев (90+2), у «Химок» забил Илья Берковский (63).

По итогам минувшего сезона «Химки» и «Торпедо» вылетели из Российской премьер-лиги в Первую лигу. В следующем туре «Торпедо» 30 июля примет новороссийский «Черноморец», а «Химки» в тот же день сыграют на выезде с нижнекамским «Нефтехимиком».

Химки
1:2
Первый тайм: 0:1
Торпедо
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