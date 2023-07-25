Группа лидеров в Первой лиге уже сформирована. И в ней есть сюрпризы

2-й тур Мелбет Первой лиги завершился. Понедельник подарил нам два топовых противостояния — между «Аланией» и «Нефтехимиком» и между «Химками» и «Торпедо», ещё недавно игравшими в РПЛ. До этого Курбан Бердыев набрал первые очки с «Динамо», а новичок лиги «Ленинградец» обыграл «Енисей» на поле их знаменитого манежа. Рассказываем о главных событиях лиги в нашем обзоре.

События тура — мощь «Акрона», спокойствие Шаронова и «СКА-Хабаровск»

Новость, которая точно не порадует нескольких представителей Москвы. Команда Евгения Калешина очень уверенно набрала шесть из шести очков, во 2-м туре уверенно переиграв «Волгарь» (4:1). Амбиции на РПЛ обозначены.

В прошлом сезоне лига приучила нас к тому, что любая команда способна обыграть другую (ха-ха, и чем «Лучшая лига мира» отличается от АПЛ?), но календарь «Акрона» выглядит очень сложным. Здесь и фавориты лиги («Алания» и СКА) и новички, показавшие, что поднялись в лигу не только для борьбы за выживание («Ленинградец», «Тюмень», «Черноморец»).

Со стопроцентным результатом после двух матчей идёт и «СКА-Хабаровск» Романа Шаронова. Хабаровчане забили два безответных мяча неуступчивой «Тюмени». В 1-м туре с таким же счётом был обыгран «Шинник», поэтому сейчас «СКА-Хабаровск» — одна из четырёх команд лиги, не пропустившая ни одного мяча (ещё «Родина», «Ленинградец» и «Арсенал»).

Если вспомнить, что первые очки в прошлом сезоне «СКА-Хабаровск» набрал только в 4-м туре, то прогресс очевиден. В Хабаровске сохранили доверие к Шаронову, и пока что он его полностью оправдывает. Хотя «Тюмень» в первую очередь подвели реализация и несогласованные действия защитника с вратарём.

Лучшие голы тура — Илья Берковский («Химки») и Евгений Песегов («Акрон»)

Гол Ильи Берковского со штрафного позволил химчанам сравнять счёт. Момент оценивался порталом «Рустат» всего в 0,14 xG!

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Автором красивого мяча стал и Евгений Песегов. Полузащитник забил четвёртый гол в ворота «Волгаря». Прекрасный дальний удар.

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Герои тура — Владимир Москвичёв («Торпедо»), Абу-Саид Эльдарушев («Акрон»), Артур Анисимов («КАМАЗ»)

Воспитанник московского «Динамо» Владимир Москвичёв вышел на поле на 86-й минуте и 31-й секунде, а на 91-й минуте 55-й секунде уже отправил победный мяч в ворота Антона Митрюшкина в столь важном противостоянии с «Химками» (2:1).

Это первые минуты 23-летнего Москвичёва в футболке «Торпедо». Xg его гола «Рустат» оценил всего в 0,22. И не забывайте, что Владимир перед ударом поскользнулся, встал и быстрее всех пробил. В итоге у «Химок» в первых двух турах — ноль очков. Первая сенсация, связанная не с новичками лиги, а с её фаворитом!

Не меньший, а в плане количества голов больший вклад в победу своей команды внёс Абу-Саид Эльдарушев. Нападающий, перешедший в «Акрон» в зимнюю паузу прошлого сезона, в 15 предыдущих матчах за тольяттинцев в чемпионате забил всего три мяча.

В ворота «Волгаря» Абу-Саид отправил сразу два. Эльдарушев открыл счёт в матче, а в начале второго тайма, после того как соперник его сравнял, положил начало разгрому.

Ещё один герой тура — вратарь «КАМАЗа» Артур Анисимов. На 67-й минуте матча с «Кубанью» он отразил пенальти от Нури Абдокова, позволив своей команде сохранить счёт 1:0. Да, в концовке игры «КАМАЗ» забил второй, но без Анисимова точно было бы тяжелее.

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Неудачи тура — Евгений Ставер («Енисей»), Антон Синяк/Егор Любаков («Тюмень»), Кирилл Морозов («Нефтехимик»)

Евгений Ставер подарил нам самый смешной момент тура. Вратарь «Енисея» ошибся с передачей на ровном месте, подарив мяч Максиму Бачинскому. Форвард, на первый взгляд, замешкался с мячом, но вынудил Ставера нарушить на нём правила и заработал пенальти. Эдуард Суханов был точен, принеся своему «Ленинградцу» первую победу в Первой лиге после возвращения.

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«Енисей», который перед матчем был фаворитом, на деле лишь больше владел мячом, создав два опасных момента в первые 15 минут матча. Затем больше и интереснее атаковали гости, которые пользовались непонятной игрой соперника в обороне. «Ленинградец» Сергея Кирьякова мог выигрывать крупнее, но «Енисей» сначала спасла штанга, а затем умелые действия Ставера. Евгений ошибся в главном эпизоде матча, но неудачно в нём сыграла вся команда.

Ещё одну результативную ошибку допустили игроки «Тюмени» Антон Синяк и Егор Любаков. Хоть и второй мяч в их ворота в матче с клубом «СКА-Хабаровск» не стал решающим, но окончательно затоптал шансы «Тюмени». Синяк под прессингом отдал передачу вратарю, которого также прессинговал футболист соперника. Любаков же не сумел нормально обработать передачу и позволил Саиду Алиеву убежать к пустым воротам.

Свои приключения были в Грозном. Полузащитник «Нефтехимика» Кирилл Морозов в середине первого тайма грубо влетел в Ибрагима Цаллагова и изначально получил жёлтую карточку. Главный судья матча Антон Фролов через несколько секунд её отменил, показав футболисту прямую красную. В протоколе матча указано, что Морозов удалён за «удар соперника прямой ногой “открытыми” шипами в область колена в борьбе за мяч». В любом случае «Нефтехимику» в столь важном матче пришлось играть в меньшинстве, что и привело к единственному голу «Алании» в концовке первого тайма. Как бы ни пыталась отыграться команда Кирилла Новикова, даже уравнение составов (на 68-й за вторую жёлтую удалили Гиоргобиани) не помогло «Нефтехимику» набрать в этом матче очки. «Алания» приблизилась к лидерам.

За кадром

Голевая феерия в Саратове.

«Сокол» вернулся в «Лучшую лигу мира» спустя шесть лет, но в 1-м туре наткнулся на мощную силу «Родины». Во втором матче саратовцы при своих трибунах устроили голевой бум с ярославским «Шинником», переживающим не лучшие времена. Потрясающий матч для нейтрального болельщика. И первая победа Дениса Бояринцева в сезоне!

«Черноморец» не собирается проигрывать.

В 1-м туре команда Константина Зырянова поделила очки с «Аланией», а во 2-м остановила мощный коллектив Дмитрия Парфёнова. «Родина» забить в Новороссийске так и не смогла, позволив своим конкурентам за выход в РПЛ слегка отдалиться.

«Черноморец» продолжает удивлять, в чём большая заслуга тренерского штаба Константина Зырянова. У тренера перед матчем случилось горе — умерла мама, однако Зырянов вышел на матч и сотворил очередную сенсацию. Два стартовых матча, две ничьих с фаворитами лиги — очень круто для новичка!

«Динамо» и «Арсенал» не захотели забивать.

Нули были зафиксированы и по итогам матча между махачкалинским «Динамо» и тульским «Арсенал». Туляки за лето обновили чуть ли не весь состав и сейчас находятся в процессе перестройки, поэтому ожидать от команды в стартовых турах результата не приходится. Обновление идёт и в «Динамо», куда к Гаджи Гаджиеву пришли Шамиль Газизов и Курбан Бердыев.

Курбан Бекиевич постепенно выстраивает в команде свою игру, в которой важную роль играет Эгаш Касинтура. Анголец был хорош и в «Уфе», не растеряв свои качества в новой команде. Касинтура создаёт, обыгрывает, но пока его попытки не приносят результата. За Махачкалой интересно следить в плане имён на тренерском и руководящем мостиках, но принесут ли эти имена результат — пока есть сомнения. В двух матчах взяли лишь одно очко.

Получается, в абсолютных лидерах сейчас «СКА», «Акрон» и «Торпедо». Рядом — «Родина», «Алания» и, что неожиданно, «Ленинградец». А вот другие фавориты — «Енисей» и «Химки» — пока отстают.