Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
Мольде
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Локомотив
Урал
01
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Пари Нижний Новгород
Динамо
11
Футбол. Кубок России
20:45
Зенит
Ахмат
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Астана
Футбол. Еврокубки
21:00
Днепр-1
Панатинаикос
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
Эсперанж
Футбол. Еврокубки
21:00
Хамрун Спартанс
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
21:30
Серветт Ж
Генк
Футбол. Еврокубки
21:45
Тре Пенне
Валмиера
Футбол. Еврокубки
21:45
Балкани
Ларн
Футбол. Еврокубки
22:00
Зриньски
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
22:15
Брейдаблик
Копенгаген
Все события
Футбол. Первый дивизион. Последние результаты
24.07
Химки
Торпедо
12
24.07
Алания
Нефтехимик
10
23.07
Арсенал
Динамо Мх
00
23.07
Черноморец
Родина
00
23.07
Волгарь
Акрон
14
23.07
Сокол
Шинник
32
23.07
КАМАЗ
Кубань
20
23.07
Енисей
Ленинградец
01
Футбол. Первый дивизион. Все результаты
18:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Группа лидеров в Первой лиге уже сформирована. И в ней есть сюрпризы

Главные события 2-го тура — в нашем обзоре. Зырянов и Кирьяков продолжают удивлять, а «Химки» проваливаются.

Акрон
СКА-Хабаровск
Торпедо
РодинаФНЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Акрон"

2-й тур Мелбет Первой лиги завершился. Понедельник подарил нам два топовых противостояния — между «Аланией» и «Нефтехимиком» и между «Химками» и «Торпедо», ещё недавно игравшими в РПЛ. До этого Курбан Бердыев набрал первые очки с «Динамо», а новичок лиги «Ленинградец» обыграл «Енисей» на поле их знаменитого манежа. Рассказываем о главных событиях лиги в нашем обзоре.

События тура — мощь «Акрона», спокойствие Шаронова и «СКА-Хабаровск»

Новость, которая точно не порадует нескольких представителей Москвы. Команда Евгения Калешина очень уверенно набрала шесть из шести очков, во 2-м туре уверенно переиграв «Волгарь» (4:1). Амбиции на РПЛ обозначены.

В прошлом сезоне лига приучила нас к тому, что любая команда способна обыграть другую (ха-ха, и чем «Лучшая лига мира» отличается от АПЛ?), но календарь «Акрона» выглядит очень сложным. Здесь и фавориты лиги («Алания» и СКА) и новички, показавшие, что поднялись в лигу не только для борьбы за выживание («Ленинградец», «Тюмень», «Черноморец»).

Со стопроцентным результатом после двух матчей идёт и «СКА-Хабаровск» Романа Шаронова. Хабаровчане забили два безответных мяча неуступчивой «Тюмени». В 1-м туре с таким же счётом был обыгран «Шинник», поэтому сейчас «СКА-Хабаровск» — одна из четырёх команд лиги, не пропустившая ни одного мяча (ещё «Родина», «Ленинградец» и «Арсенал»).

Если вспомнить, что первые очки в прошлом сезоне «СКА-Хабаровск» набрал только в 4-м туре, то прогресс очевиден. В Хабаровске сохранили доверие к Шаронову, и пока что он его полностью оправдывает. Хотя «Тюмень» в первую очередь подвели реализация и несогласованные действия защитника с вратарём.

Лучшие голы тура — Илья Берковский («Химки») и Евгений Песегов («Акрон»)

Гол Ильи Берковского со штрафного позволил химчанам сравнять счёт. Момент оценивался порталом «Рустат» всего в 0,14 xG!

Во время загрузки произошла ошибка.

Автором красивого мяча стал и Евгений Песегов. Полузащитник забил четвёртый гол в ворота «Волгаря». Прекрасный дальний удар.

Во время загрузки произошла ошибка.

Герои тура — Владимир Москвичёв («Торпедо»), Абу-Саид Эльдарушев («Акрон»), Артур Анисимов («КАМАЗ»)

Воспитанник московского «Динамо» Владимир Москвичёв вышел на поле на 86-й минуте и 31-й секунде, а на 91-й минуте 55-й секунде уже отправил победный мяч в ворота Антона Митрюшкина в столь важном противостоянии с «Химками» (2:1).

Это первые минуты 23-летнего Москвичёва в футболке «Торпедо». Xg его гола «Рустат» оценил всего в 0,22. И не забывайте, что Владимир перед ударом поскользнулся, встал и быстрее всех пробил. В итоге у «Химок» в первых двух турах — ноль очков. Первая сенсация, связанная не с новичками лиги, а с её фаворитом!

Не меньший, а в плане количества голов больший вклад в победу своей команды внёс Абу-Саид Эльдарушев. Нападающий, перешедший в «Акрон» в зимнюю паузу прошлого сезона, в 15 предыдущих матчах за тольяттинцев в чемпионате забил всего три мяча.

В ворота «Волгаря» Абу-Саид отправил сразу два. Эльдарушев открыл счёт в матче, а в начале второго тайма, после того как соперник его сравнял, положил начало разгрому.

Ещё один герой тура — вратарь «КАМАЗа» Артур Анисимов. На 67-й минуте матча с «Кубанью» он отразил пенальти от Нури Абдокова, позволив своей команде сохранить счёт 1:0. Да, в концовке игры «КАМАЗ» забил второй, но без Анисимова точно было бы тяжелее.

Во время загрузки произошла ошибка.

Неудачи тура — Евгений Ставер («Енисей»), Антон Синяк/Егор Любаков («Тюмень»), Кирилл Морозов («Нефтехимик»)

Евгений Ставер подарил нам самый смешной момент тура. Вратарь «Енисея» ошибся с передачей на ровном месте, подарив мяч Максиму Бачинскому. Форвард, на первый взгляд, замешкался с мячом, но вынудил Ставера нарушить на нём правила и заработал пенальти. Эдуард Суханов был точен, принеся своему «Ленинградцу» первую победу в Первой лиге после возвращения.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Енисей», который перед матчем был фаворитом, на деле лишь больше владел мячом, создав два опасных момента в первые 15 минут матча. Затем больше и интереснее атаковали гости, которые пользовались непонятной игрой соперника в обороне. «Ленинградец» Сергея Кирьякова мог выигрывать крупнее, но «Енисей» сначала спасла штанга, а затем умелые действия Ставера. Евгений ошибся в главном эпизоде матча, но неудачно в нём сыграла вся команда.

Ещё одну результативную ошибку допустили игроки «Тюмени» Антон Синяк и Егор Любаков. Хоть и второй мяч в их ворота в матче с клубом «СКА-Хабаровск» не стал решающим, но окончательно затоптал шансы «Тюмени». Синяк под прессингом отдал передачу вратарю, которого также прессинговал футболист соперника. Любаков же не сумел нормально обработать передачу и позволил Саиду Алиеву убежать к пустым воротам.

Свои приключения были в Грозном. Полузащитник «Нефтехимика» Кирилл Морозов в середине первого тайма грубо влетел в Ибрагима Цаллагова и изначально получил жёлтую карточку. Главный судья матча Антон Фролов через несколько секунд её отменил, показав футболисту прямую красную. В протоколе матча указано, что Морозов удалён за «удар соперника прямой ногой “открытыми” шипами в область колена в борьбе за мяч». В любом случае «Нефтехимику» в столь важном матче пришлось играть в меньшинстве, что и привело к единственному голу «Алании» в концовке первого тайма. Как бы ни пыталась отыграться команда Кирилла Новикова, даже уравнение составов (на 68-й за вторую жёлтую удалили Гиоргобиани) не помогло «Нефтехимику» набрать в этом матче очки. «Алания» приблизилась к лидерам.

За кадром

Голевая феерия в Саратове.

«Сокол» вернулся в «Лучшую лигу мира» спустя шесть лет, но в 1-м туре наткнулся на мощную силу «Родины». Во втором матче саратовцы при своих трибунах устроили голевой бум с ярославским «Шинником», переживающим не лучшие времена. Потрясающий матч для нейтрального болельщика. И первая победа Дениса Бояринцева в сезоне!

«Черноморец» не собирается проигрывать.

В 1-м туре команда Константина Зырянова поделила очки с «Аланией», а во 2-м остановила мощный коллектив Дмитрия Парфёнова. «Родина» забить в Новороссийске так и не смогла, позволив своим конкурентам за выход в РПЛ слегка отдалиться.

«Черноморец» продолжает удивлять, в чём большая заслуга тренерского штаба Константина Зырянова. У тренера перед матчем случилось горе — умерла мама, однако Зырянов вышел на матч и сотворил очередную сенсацию. Два стартовых матча, две ничьих с фаворитами лиги — очень круто для новичка!

«Динамо» и «Арсенал» не захотели забивать.

Нули были зафиксированы и по итогам матча между махачкалинским «Динамо» и тульским «Арсенал». Туляки за лето обновили чуть ли не весь состав и сейчас находятся в процессе перестройки, поэтому ожидать от команды в стартовых турах результата не приходится. Обновление идёт и в «Динамо», куда к Гаджи Гаджиеву пришли Шамиль Газизов и Курбан Бердыев.

Курбан Бекиевич постепенно выстраивает в команде свою игру, в которой важную роль играет Эгаш Касинтура. Анголец был хорош и в «Уфе», не растеряв свои качества в новой команде. Касинтура создаёт, обыгрывает, но пока его попытки не приносят результата. За Махачкалой интересно следить в плане имён на тренерском и руководящем мостиках, но принесут ли эти имена результат — пока есть сомнения. В двух матчах взяли лишь одно очко.

Получается, в абсолютных лидерах сейчас «СКА», «Акрон» и «Торпедо». Рядом — «Родина», «Алания» и, что неожиданно, «Ленинградец». А вот другие фавориты — «Енисей» и «Химки» — пока отстают.

Расписание 3-го тура Мелбет Первой лиги

Айнур Шаймарданов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Будет скандал!» Поляков и британцев наказали за недопуск россиян на турнир
16-летняя Мирра Андреева сокрушила украинку!
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь