Дмитрий Полоз перешел в «Торпедо»
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Нападающий Дмитрий Полоз подписал контракт с московским «Торпедо», сообщается на сайте футбольного клуба.
Торпедо
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Нападающий Дмитрий Полоз подписал контракт с московским «Торпедо», сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с 32-летним россиянином рассчитано на два года, он будет играть под 70-м номером. В прошлом сезоне Полоз представлял «Ростов», в составе которого забил девять мячей в 30 матчах. Игрок покинул ростовчан летом по окончании контракта.
«Торпедо» по итогам прошлого сезона покинуло высший российский дивизион. В следующем туре Первой лиги команда сыграет дома 30 июля с новороссийским «Черноморцем».
Полоз также выступал за петербургский «Зенит», казанский «Рубин» и «Сочи». В составе сборной России на счету Полоза три мяча и одна голевая передача в 19 матчах.