Дмитрий Полоз перешел в «Торпедо»

Соглашение с 32-летним россиянином рассчитано на два года, он будет играть под 70-м номером. В прошлом сезоне Полоз представлял «Ростов», в составе которого забил девять мячей в 30 матчах. Игрок покинул ростовчан летом по окончании контракта.