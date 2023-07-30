Зырянов получил удивительную красную карточку. Но его команда остановила «Торпедо»!

Источник: VK.COM/TORPEDOMOSCOWFC

В 3-м туре Мелбет Первой лиги «Торпедо» — «Черноморец» случился достаточно редкий эпизод. На 25-й минуте при счёте 0:0 главный тренер гостей Константин Зырянов получил прямую красную карточку.

Футболист «Торпедо» Самсонов должен был вбросить аут, но мяч прикатился к тренеру «Черноморца», и тот взял мяч в руки, ушёл с ним по бровке, а потом отбросил в сторону от соперника. Главный судья матча Андрей Фисенко сразу подошёл к Зырянову и показал ему красную карточку. По правилам в таких ситуациях нельзя показывать жёлтую.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&hd=2&id=456245827&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Зырянов не сразу покинул поле. Сначала обменялся репликами с арбитром, попил воды и что-то сказал своему тренерскому штабу. Лишь после этого бывший футболист «Торпедо» (играл ещё с Лебеденко!) отправился на трибуну «Лужников». Свободное место удалось найти без проблем.

Источник: VK.COM/FNLEAGUE

Примечательно, что сразу после удаления футболисты «Черноморца» открыли счёт. Отличился Саадуев в первой же атаке «Черноморца» после красной карточки тренера. Правда, в начале второго тайма счёт сравнял Рейна, которому удался красивый дальний удар.