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18:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Зырянов получил удивительную красную карточку. Но его команда остановила «Торпедо»!

Реакция судьи была моментальной. Хотя кому на пользу пошло удаление — большой вопрос.

Торпедо
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Источник: VK.COM/TORPEDOMOSCOWFC

В 3-м туре Мелбет Первой лиги «Торпедо» — «Черноморец» случился достаточно редкий эпизод. На 25-й минуте при счёте 0:0 главный тренер гостей Константин Зырянов получил прямую красную карточку.

Футболист «Торпедо» Самсонов должен был вбросить аут, но мяч прикатился к тренеру «Черноморца», и тот взял мяч в руки, ушёл с ним по бровке, а потом отбросил в сторону от соперника. Главный судья матча Андрей Фисенко сразу подошёл к Зырянову и показал ему красную карточку. По правилам в таких ситуациях нельзя показывать жёлтую.

Во время загрузки произошла ошибка.

Зырянов не сразу покинул поле. Сначала обменялся репликами с арбитром, попил воды и что-то сказал своему тренерскому штабу. Лишь после этого бывший футболист «Торпедо» (играл ещё с Лебеденко!) отправился на трибуну «Лужников». Свободное место удалось найти без проблем.

Источник: VK.COM/FNLEAGUE

Примечательно, что сразу после удаления футболисты «Черноморца» открыли счёт. Отличился Саадуев в первой же атаке «Черноморца» после красной карточки тренера. Правда, в начале второго тайма счёт сравнял Рейна, которому удался красивый дальний удар.

Таким образом, «Торпедо» упустило возможность догнать «Акрон», у которого три победы в трёх стартовых турах. Что касается «Черноморца», то новичок лиги третий раз подряд сыграл вничью и по набранным очкам делит 8−12-е место.

Торпедо
1:1
Первый тайм: 0:1
Черноморец
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