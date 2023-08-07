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20:18 (мск), источник: Sports.Ru

Тренер «Родины Медиа» Каряка может возглавить «Кубань». При Григоряне у клуба 3 поражения подряд

Главный тренер «Родины Медиа» может возглавить клуб, в случае отставки Александра Григоряна.

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Источник: Sports.Ru

Каряка руководит «РМ» с самого основания клуба в 2022-м. Он привел команду к чемпионству в 3-м сезоне Winline Медиалиги.

Ранее Андрей входил в тренерский штаб «Торпедо» и профессиональной «Родины».

«Кубань» выступает в Первой лиге. У команды три поражения в трех матчах, клуб занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

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