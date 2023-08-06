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15:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Акрон» — «Алания»: трансляция матча 4 тура первой лиги

6 августа в Жигулевске «Акрон» сыграет с «Аланией» в матче 4-го тура первой лиги.

Акрон
АланияФНЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

6 августа, в воскресенье, в Жигулевске «Акрон» сыграет с «Аланией» в матче 4-го тура первой лиги. Встреча пройдет на стадионе «Кристалл», начало — в 16.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Акрон» — «Алания» можно будет в прямом эфире бесплатно в официальном сообществе МЕЛБЕТ Первая лига во ВКонтакте.

После трех туров «Акрон», который тренирует Евгений Калешин, занимает первое место в турнирной таблице первой лиги с 9 очками. «Алания» с 7 баллами располагается на четвертой строчке.

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