Премия «Чемпионата»: Тамерлан Мусаев — лучший молодой игрок Первой лиги прошлого сезона

«Очень приятно, что меня отметили в такой большой номинации. Большое спасибо за это. Хочу отметить, что “Чемпионат” — одна из моих любимых редакций, которую я чаще всего читаю», — прокомментировал получение награды Мусаев.

Торжественное награждение прошло перед матчем между ФК «Балтика» и ФК «Факел» 6 августа на «Ростех Арене». В самом начале второго тайма Мусаев забил свой первый гол в РПЛ, который принес победу «Балтике».