Премия «Чемпионата»: Тамерлан Мусаев — лучший молодой игрок Первой лиги прошлого сезона
В сезоне 2022/2023 редакция «Чемпионата» отметила футболиста ФК «Балтика» Тамерлана Мусаева и вручила премию «Лучший молодой футболист Первой лиги».
В сезоне 2022/2023 редакция «Чемпионата» отметила футболиста ФК «Балтика» Тамерлана Мусаева и вручила премию «Лучший молодой футболист Первой лиги».
«Очень приятно, что меня отметили в такой большой номинации. Большое спасибо за это. Хочу отметить, что “Чемпионат” — одна из моих любимых редакций, которую я чаще всего читаю», — прокомментировал получение награды Мусаев.
Торжественное награждение прошло перед матчем между ФК «Балтика» и ФК «Факел» 6 августа на «Ростех Арене». В самом начале второго тайма Мусаев забил свой первый гол в РПЛ, который принес победу «Балтике».
Редакция «Чемпионата» подготовила страницу спецпроекта «Будущее футбола», где презентовала рейтинг лучших молодых футболистов России — 2022/2023, рассказала про родные города ребят и их личные истории.