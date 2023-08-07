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21:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Арсенал» обыграл «Енисей» в Первой лиге благодаря дублю Окоронкво

Футболисты «Арсенала» обыграли «Енисей» в Первой лиге благодаря дублю 19-летнего Окоронкво.

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Источник: ФК "Арсенал" Тула

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Тульский «Арсенал» одержал победу над красноярским «Енисеем» в матче 4-го тура чемпионата России по футболу в Первой лиге.

Встреча, которая прошла в понедельник в Туле, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. У победителей дубль оформил 19-летний нигерийский нападающий Джонатан Окоронкво, отличившийся на 9-й и 25-й минутах. «Енисей» заканчивал матч в меньшинстве после удаления Валерия Кичина на 74-й минуте.

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«Арсенал» одержал первую победу в сезоне, набрал 5 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Енисей» (3 очка) потерпел третье поражение подряд и идет на предпоследней позиции.

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2:0
Первый тайм: 2:0
Енисей
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