«Арсенал» обыграл «Енисей» в Первой лиге благодаря дублю Окоронкво

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Тульский «Арсенал» одержал победу над красноярским «Енисеем» в матче 4-го тура чемпионата России по футболу в Первой лиге.

Встреча, которая прошла в понедельник в Туле, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. У победителей дубль оформил 19-летний нигерийский нападающий Джонатан Окоронкво, отличившийся на 9-й и 25-й минутах. «Енисей» заканчивал матч в меньшинстве после удаления Валерия Кичина на 74-й минуте.