«Арсенал» обыграл «Енисей» в Первой лиге благодаря дублю Окоронкво
Футболисты «Арсенала» обыграли «Енисей» в Первой лиге благодаря дублю 19-летнего Окоронкво.
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Футболисты «Арсенала» обыграли «Енисей» в Первой лиге благодаря дублю 19-летнего Окоронкво.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Тульский «Арсенал» одержал победу над красноярским «Енисеем» в матче 4-го тура чемпионата России по футболу в Первой лиге.
Встреча, которая прошла в понедельник в Туле, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. У победителей дубль оформил 19-летний нигерийский нападающий Джонатан Окоронкво, отличившийся на 9-й и 25-й минутах. «Енисей» заканчивал матч в меньшинстве после удаления Валерия Кичина на 74-й минуте.
«Арсенал» одержал первую победу в сезоне, набрал 5 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Енисей» (3 очка) потерпел третье поражение подряд и идет на предпоследней позиции.