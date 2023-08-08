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13:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Президент «Торпедо» Савин рассказал, сколько клуб потратил на трансферы

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, как формируется бюджет московского клуба и каким должно быть будущее.

Торпедо
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«Трансферы, которые были, — это вложение в наше будущее. Очень часто цифры, звучащие в медиа, очень далеки от реальности. Сколько мы потратили на трансферы… Нет клубов с таким бюджетом. Не скажу точную цифру, но точно меньше, чем бюджет самого бюджетного клуба в ФНЛ. Очень часто цифры рисуются где-то даже с лишним ноликом. Может быть, кому-то это интересно, но далеко от правды. Мы живем сезонами. На этот сезон бюджет корректировался с пониманием, что мы будем в ФНЛ. Дальше будем смотреть, где будем находиться весной. Мы понимаем, куда двигаемся дальше с точки зрения развития клуба, поэтому перераспределили бюджет — увеличили бюджеты на академию, на вторую команду, потому что это будущее “Торпедо”.

У нас есть видение на ближайшие 5−7 лет, и мы понимаем, к чему хотим прийти. Акционеры заверили, что в этом направлении будем двигаться. Хотим быть сильным московским клубом с большой аудиторией. Должны вернуться в РПЛ и закрепиться в верхней части. Понимаем, что благодаря качественной работе можем вернуть «Торпедо» славу, которая когда-то была, но это долгий путь«, — сказал Савин в эфире программы “Футбол России” на телеканале “Россия 24”.

После 4 туров в ФНЛ «Торпедо» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.

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