Президент «Торпедо» Савин рассказал, сколько клуб потратил на трансферы

«Трансферы, которые были, — это вложение в наше будущее. Очень часто цифры, звучащие в медиа, очень далеки от реальности. Сколько мы потратили на трансферы… Нет клубов с таким бюджетом. Не скажу точную цифру, но точно меньше, чем бюджет самого бюджетного клуба в ФНЛ. Очень часто цифры рисуются где-то даже с лишним ноликом. Может быть, кому-то это интересно, но далеко от правды. Мы живем сезонами. На этот сезон бюджет корректировался с пониманием, что мы будем в ФНЛ. Дальше будем смотреть, где будем находиться весной. Мы понимаем, куда двигаемся дальше с точки зрения развития клуба, поэтому перераспределили бюджет — увеличили бюджеты на академию, на вторую команду, потому что это будущее “Торпедо”.