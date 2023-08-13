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12:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Акрон» потерпел первое поражение в Первой лиге, уступив «СКА-Хабаровск»

Завершился матч 5-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и тольяттинский «Акрон».

СКА-Хабаровск
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Источник: Официальная страница Первой лиги в VK
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Команды играли на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Фисенко (Владивосток). «СКА-Хабаровск» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный мяч в матче забил нападающий «СКА-Хабаровск» Кирилл Никитин. Он отличился на 16-й минуте.

Отметим, что на 25-й минуте был удалён главный тренер гостей Евгений Калешин. Это первое поражение тольяттинского клуба в сезоне-2023/2024.

«Акрон» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 12 очков после пяти матчей. «СКА-Хабаровск» находится на третьей строчке, заработав 10 очков.

СКА-Хабаровск
1:0
Первый тайм: 1:0
Акрон
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