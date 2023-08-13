«Акрон» потерпел первое поражение в Первой лиге, уступив «СКА-Хабаровск»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&hd=2&id=456245973&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Команды играли на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Фисенко (Владивосток). «СКА-Хабаровск» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный мяч в матче забил нападающий «СКА-Хабаровск» Кирилл Никитин. Он отличился на 16-й минуте.

Отметим, что на 25-й минуте был удалён главный тренер гостей Евгений Калешин. Это первое поражение тольяттинского клуба в сезоне-2023/2024.