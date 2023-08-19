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26ЦСКА разгромил «Локомотив» в дерби
17:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Первая лига, сезон-2023/2024: расписание матчей 6-го тура

Сегодня, 19 августа, матчем «Шинник» — «Кубань» стартует 6-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024.

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В 6-м туре Первой лиги состоятся следующие девять встреч:

19 августа, суббота.

«Шинник» — «Кубань» (Ярославль, 17:00 мск);
«Сокол» — «Химки» (Саратов, 17:30 мск);
«Волгарь» — «Енисей» (Астрахань, 18:00 мск);

20 августа, воскресенье.

«СКА-Хабаровск» — «Черноморец» (Хабаровск, 10:00 мск);
«Тюмень» — «Динамо» Махачкала (Тюмень, 17:00 мск);
«Родина» — «Алания» (Москва, 18:00 мск);
«Ленинградец» — «Акрон» (Санкт-Петербург, 18:00 мск).

21 августа, понедельник.

«КАМАЗ» — «Арсенал» (Набережные Челны, 17:00 мск);
«Торпедо» — «Нефтихимик» (Москва, 19:24 мск).

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Акрон» (12). На второй строчке располагается «СКА-Хабаровск» (10), на третьей — «Алания» (10).

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