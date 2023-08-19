Первая лига, сезон-2023/2024: расписание матчей 6-го тура
Сегодня, 19 августа, матчем «Шинник» — «Кубань» стартует 6-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024.
Сегодня, 19 августа, матчем «Шинник» — «Кубань» стартует 6-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024.
В 6-м туре Первой лиги состоятся следующие девять встреч:
19 августа, суббота.
«Шинник» — «Кубань» (Ярославль, 17:00 мск);
«Сокол» — «Химки» (Саратов, 17:30 мск);
«Волгарь» — «Енисей» (Астрахань, 18:00 мск);
20 августа, воскресенье.
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец» (Хабаровск, 10:00 мск);
«Тюмень» — «Динамо» Махачкала (Тюмень, 17:00 мск);
«Родина» — «Алания» (Москва, 18:00 мск);
«Ленинградец» — «Акрон» (Санкт-Петербург, 18:00 мск).
21 августа, понедельник.
«КАМАЗ» — «Арсенал» (Набережные Челны, 17:00 мск);
«Торпедо» — «Нефтихимик» (Москва, 19:24 мск).
Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Акрон» (12). На второй строчке располагается «СКА-Хабаровск» (10), на третьей — «Алания» (10).