Бояринцев: не чувствуется особой разницы между «Шинником» и «Химками» с «Торпедо»

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Главный тренер саратовцев Денис Бояринцев высказался об уровне этих команд.

«Каждая команда сильна по-своему. Но их объединяет одно — хороший подбор игроков для ФНЛ. А по игре они все разные. Хабаровск более комбинационный, “Химки” агрессивные, “Торпедо” — по именам сильная команда, но они только нащупывают свою игру. Наверняка эти команды — основные претенденты на победу. Плюс “Алания” и “Акрон”. Но, если их всех сравнивать, предпочтительнее всех — СКА. Именно по содержанию игры.

Сильно ли поменялись «Химки» и «Торпедо» по сравнению с предыдущим годом? Да, были определённые пертурбации. Команды новые, у всех короткий летний период на подготовку. Чемпионат только разгоняется, а подбор игроков у них серьёзный. Надо только найти свою игру. Но особой разницы пока не чувствуется между тем же старожилом лиги «Шинником», например, и «Химками» с «Торпедо», — приводит слова Бояринцева «КП Спорт».