Сергей Ткачев вернулся в тульский «Арсенал»

34-летний футболист является одним из старожилов команды. За «Арсенал» полузащитник провел 148 матчей в Российской Премьер-Лиге и Первой лиге, в которых забил 24 мяча и сделал 29 голевых передач. В сезоне-2017/2018 болельщики признали Ткачёва лучшим игроком сезона в команде.

Летом полузащитник переходил в «Родину». Ткачёв провёл четыре матча за московскую команду в Первой лиге. Как сообщает официальная страница «Родины» в VK, клуб расторг трудовой договор с хавбеком по соглашению сторон.