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Первая лига, сезон-2023/2024: расписание матчей 7-го тура

Сегодня, 26 августа, матчем «Химки» — «Волгарь» стартует 7-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024.

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Источник: РИА "Новости"

В 7-м туре Первой лиги состоятся следующие девять встреч:

26 августа, суббота.

«Химки» — «Волгарь» (Химки, 17:00 мск);

«Сокол» — «Ленинградец» (Саратов, 17:30 мск);

«Кубань» — «Алания» (Краснодар, 18:30 мск).

27 августа, воскресенье.

«Енисей» — «СКА-Хабаровск» (Красноярск, 14:00 мск);

«Акрон» — «Тюмень» (Жигулёвск, 17:00 мск);

«Нефтехимик» — «Родина» (Нижнекамск, 18:00 мск);

«Динамо» Махачкала — «Шинник» (Махачкала, 19:00 мск);

«Черноморец» — «КАМАЗ» (Новороссийск, 19:00 мск).

28 августа, понедельник.

«Арсенал» — «Торпедо» Москва (Тула, 19:00 мск).

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Акрон» (13 очков). На второй строчке располагается «Алания» (13), на третьей — «Сокол» (13).

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