Первая лига, сезон-2023/2024: расписание матчей 7-го тура
Сегодня, 26 августа, матчем «Химки» — «Волгарь» стартует 7-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024.
Сегодня, 26 августа, матчем «Химки» — «Волгарь» стартует 7-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024.
В 7-м туре Первой лиги состоятся следующие девять встреч:
26 августа, суббота.
«Химки» — «Волгарь» (Химки, 17:00 мск);
«Сокол» — «Ленинградец» (Саратов, 17:30 мск);
«Кубань» — «Алания» (Краснодар, 18:30 мск).
27 августа, воскресенье.
«Енисей» — «СКА-Хабаровск» (Красноярск, 14:00 мск);
«Акрон» — «Тюмень» (Жигулёвск, 17:00 мск);
«Нефтехимик» — «Родина» (Нижнекамск, 18:00 мск);
«Динамо» Махачкала — «Шинник» (Махачкала, 19:00 мск);
«Черноморец» — «КАМАЗ» (Новороссийск, 19:00 мск).
28 августа, понедельник.
«Арсенал» — «Торпедо» Москва (Тула, 19:00 мск).
Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Акрон» (13 очков). На второй строчке располагается «Алания» (13), на третьей — «Сокол» (13).