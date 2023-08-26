«Ленинградец» в гостях победил «Сокол» в Первой лиге
Футбольный клуб «Ленинградец» в гостях обыграл саратовский «Сокол» в матче 7-го тура Мелбет — Первой лиги.
Сокол
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Футбольный клуб «Ленинградец» в гостях обыграл саратовский «Сокол» в матче 7-го тура Мелбет — Первой лиги.
Ленинградцы открыли счет на 67-й минуте — отличился Максим Бачинский. «Сокол» приложил все усилия, чтобы отыграться, но не сумел уйти от поражения. В итоге, 1:0 — успех команды Сергея Кирьякова.
После этого матча «Ленинградец» поднялся на 10-е место в таблице Первой лиги (9 очков), «Сокол» остался на 2-й позиции (13 баллов).