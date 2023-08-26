Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Гранада
Мальорка
11
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Пари Нижний Новгород
Ростов
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кадис
Альмерия
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Марсель
Брест
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак
Ахмат
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
13
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Байер
03
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрозиноне
Аталанта
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монца
Эмполи
20
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:30
Севилья
Жирона
Футбол. Первая лига
18:30
Кубань
Алания
01
Футбол. Премьер-лига
17:30
Рубин
Динамо
22
Футбол. Первая лига
17:30
Сокол
Ленинградец
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал
Фулхэм
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Кристал Пэлас
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Вулверхэмптон
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
32
Футбол. Первая лига
17:00
Химки
Волгарь
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Боруссия Д
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Дармштадт
Унион Б
14
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Вольфсбург
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Вердер
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Хайденхайм
Хоффенхайм
23
Футбол. Премьер-лига
15:00
Зенит
Урал
40
Футбол. Зарубежный
14:30
Борнмут
Тоттенхэм Хотспур
02
Все события
Футбол. Первый дивизион. Последние результаты
18:30
Кубань
Алания
01
17:30
Сокол
Ленинградец
01
17:00
Химки
Волгарь
00
21.08
Торпедо
Нефтехимик
21
21.08
КАМАЗ
Арсенал
00
20.08
Ленинградец
Акрон
11
20.08
Родина
Алания
12
20.08
Тюмень
Динамо Мх
00
Футбол. Первый дивизион. Все результаты
20:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Алания» победила «Кубань» в матче Первой лиги

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Владикавказский футбольный клуб «Алания» обыграл краснодарскую «Кубань» в матче седьмого тура Первой лиги.

Кубань
АланияФНЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Соцсети

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 11-й минуте отличился Ислам Машуков.

«Алания» (16 очков) занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, однако у тольяттинского «Акрона» (13) есть игра в запасе. «Кубань» (4) располагается на предпоследнем, 17-м месте.

Результаты других матчей:

«Химки» — «Волгарь» — 0:0,

«Сокол» — «Ленинградец» — 0:1.

Кубань
0:1
Первый тайм: 0:1
Алания
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Он вытащил меня из гроба': шокирующее признание самой сексапильной фигуристки России
Спортсмены плакали, когда Костомаров вышел на лед
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь