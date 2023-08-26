«Алания» победила «Кубань» в матче Первой лиги

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 11-й минуте отличился Ислам Машуков.

«Алания» (16 очков) занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, однако у тольяттинского «Акрона» (13) есть игра в запасе. «Кубань» (4) располагается на предпоследнем, 17-м месте.