«Енисей» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 7-го тура Первой лиги

Команды играли на стадионе «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). «Енисей» одержал победу со счётом 4:2.

На четвёртой минуте полузащитник хозяев Александр Ломакин открыл счёт с дальнего штрафного.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&hd=2&id=456246070&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Через 12 минут второй мяч «Енисея» забил защитник Николай Марков. На 26-й минуте нападающий Максим Савельев довёл счёт до крупного.

Через две минуты защитник хозяев Вячеслав Бардыбахин отправил мяч в собственные ворота. На 58-й минуте отличился полузащитник гостей Юрий Бавин. На 76-й минуте окончательный счёт установил нападающий «Енисея» Александр Канаплин — 4:2.