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Футбол. Первый дивизион. Все результаты
16:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Енисей» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 7-го тура Первой лиги

Завершился матч 7-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и «СКА-Хабаровск».

Енисей
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Источник: Официальная страница Первой лиги в VK

Команды играли на стадионе «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). «Енисей» одержал победу со счётом 4:2.

На четвёртой минуте полузащитник хозяев Александр Ломакин открыл счёт с дальнего штрафного.

Во время загрузки произошла ошибка.

Через 12 минут второй мяч «Енисея» забил защитник Николай Марков. На 26-й минуте нападающий Максим Савельев довёл счёт до крупного.

Через две минуты защитник хозяев Вячеслав Бардыбахин отправил мяч в собственные ворота. На 58-й минуте отличился полузащитник гостей Юрий Бавин. На 76-й минуте окончательный счёт установил нападающий «Енисея» Александр Канаплин — 4:2.

«СКА-Хабаровск» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 11 очков после семи матчей. «Енисей» находится на девятой строчке, заработав 10 очков. Лидирует владикавказская «Алания» (16).

Енисей
4:2
Первый тайм: 3:1
СКА-Хабаровск
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