«Тюмень» вырвала победу над «Акроном» — тольяттинцы проиграли дома впервые с 22 апреля

На первых минутах игры хозяева вышли вперед после удара Андреса Понсе. Однако в середине второго тайма тюменцы отыгрались — отличился Евгений Татаринов. А в самой концовке сибиряки вырвали победу — на 92-й минуте гол забил Антон Синяк. В итоге, 1:2 — «Акрон» проиграл дома впервые с 22 апреля.