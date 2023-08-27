«Тюмень» вырвала победу над «Акроном» — тольяттинцы проиграли дома впервые с 22 апреля
Футбольный клуб «Тюмень» на чужом поле обыграл тольяттинский «Акрон» в матче 7-го тура Мелбет — Первой лиги.
Акрон
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Футбольный клуб «Тюмень» на чужом поле обыграл тольяттинский «Акрон» в матче 7-го тура Мелбет — Первой лиги.
На первых минутах игры хозяева вышли вперед после удара Андреса Понсе. Однако в середине второго тайма тюменцы отыгрались — отличился Евгений Татаринов. А в самой концовке сибиряки вырвали победу — на 92-й минуте гол забил Антон Синяк. В итоге, 1:2 — «Акрон» проиграл дома впервые с 22 апреля.
После этой игры «Тюмень» и «Акрон» делят 2−4-е места в таблице Первой лиги, имея по 13 очков в активе.