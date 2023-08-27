«Родина» разгромила в гостях «Нефтехимик»

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У победителей голы забили Максим Турищев, Иван Тимошенко, Астемир Гордюшенко и Амур Калмыков, реализовавший пенальти. У хозяев единственный мяч забил Константин Базелюк.

«Нефтехимик» потерпел пятое поражение в шести последних матчах.

В составе победителей голы забили Максим Турищев, Иван Тимошенко, Астемир Гордюшенко и Амур Калмыков, отличившийся с пенальти. У нижнекамцев в компенсированное время отличился Константин Базелюк.