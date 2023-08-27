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20:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Родина» разгромила в гостях «Нефтехимик»

«Родина» в гостях обыграла «Нефтехимик» в 7-м туре ФНЛ — 4:1.

Нефтехимик
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Источник: Соцсети

У победителей голы забили Максим Турищев, Иван Тимошенко, Астемир Гордюшенко и Амур Калмыков, реализовавший пенальти. У хозяев единственный мяч забил Константин Базелюк.

«Нефтехимик» потерпел пятое поражение в шести последних матчах.

В составе победителей голы забили Максим Турищев, Иван Тимошенко, Астемир Гордюшенко и Амур Калмыков, отличившийся с пенальти. У нижнекамцев в компенсированное время отличился Константин Базелюк.

«Родина» прервала серию из пяти матчей без побед. Команда идет на 11-м месте. «Нефтехимик» расположился на 16-й позиции.

Нефтехимик
1:4
Первый тайм: 0:2
Родина
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