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21:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» и «Торпедо» сыграли вничью в матче 7-го тура Первой лиги

Сегодня, 28 августа, состоялся заключительный матч 7-го тура российской Мелбет Первой лиги между тульским «Арсеналом» и московским «Торпедо».

Арсенал
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Источник: ФК "Арсенал" Тула

Игра проходила на стадионе «Арсенал» в Туле, Россия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 мск. Мачт завершился вничью — 1:1.

В первом тайме зрители увидели один забитый мяч. Хозяева поля смогли выйти вперёд на 36-й минуте матча благодаря голу армянского полузащитника Ишхана Гелояна.

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Во второй половине встречи москвичи смогли сравнять счёт. На 56-й минуте мяч в сетку ворот туляков отправил воспитанник «Краснодара» Ираклий Манелов, установив итоговый результат матча.

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После семи сыгранных туров в активе тульского «Арсенала» семь очков. Команда идёт на 15-м месте в турнирной таблице. «Торпедо» располагается на шестом месте с 11 очками.

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1:1
Первый тайм: 1:0
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