«Арсенал» и «Торпедо» сыграли вничью в матче 7-го тура Первой лиги

Игра проходила на стадионе «Арсенал» в Туле, Россия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 мск. Мачт завершился вничью — 1:1.

В первом тайме зрители увидели один забитый мяч. Хозяева поля смогли выйти вперёд на 36-й минуте матча благодаря голу армянского полузащитника Ишхана Гелояна.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&hd=2&id=456246095&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во второй половине встречи москвичи смогли сравнять счёт. На 56-й минуте мяч в сетку ворот туляков отправил воспитанник «Краснодара» Ираклий Манелов, установив итоговый результат матча.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&hd=2&id=456246098&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После семи сыгранных туров в активе тульского «Арсенала» семь очков. Команда идёт на 15-м месте в турнирной таблице. «Торпедо» располагается на шестом месте с 11 очками.