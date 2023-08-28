Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Райо Вальекано
Атлетико
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кальяри
Интер
02
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Салернитана
Удинезе
11
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
Торпедо
11
Футбол. Кубок России
29.08
Рубин
Урал
Все события
Футбол. Первый дивизион. Последние результаты
19:00
Арсенал
Торпедо
11
27.08
Динамо Мх
Шинник
11
27.08
Черноморец
КАМАЗ
00
27.08
Нефтехимик
Родина
14
27.08
Акрон
Тюмень
12
27.08
Енисей
СКА-Хабаровск
42
26.08
Кубань
Алания
01
26.08
Сокол
Ленинградец
01
Футбол. Первый дивизион. Все результаты
21:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Алания» может снять задачу выхода в РПЛ, если не получит средства на строительство стадиона

В «Алании» прошло общекомандное собрание с участием владельца клуба Владимира Гуриева. На нем обсуждалось строительство стадиона.

АланияФНЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Алания"

По данным Metaratings.ru, на собрании игрокам сообщили о приостановке строительства стадиона во Владикавказе.

Если средства на строительство в ближайшее время не будут найдены, «Алания» снимет задачу выхода в РПЛ.

В нынешнем сезоне первой лиги «Алания» занимает первое место в турнирной таблице с 16 очками после семи туров.

Читайте также
Кубань
0:1
Первый тайм: 0:1
Алания
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Зенит» с трудом справился с «Факелом». Но обсуждать будут не победу, а судейство
Заболотный исправился за дикий промах в Кубке. Форвард вырвал победу в тягучем матче с «Сочи»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь