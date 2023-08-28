«Алания» может снять задачу выхода в РПЛ, если не получит средства на строительство стадиона

Футбол, Первый дивизион, Тур 726.08.2023, 18:30 (МСК UTC+3)Кубань
|Александр Григорян
|Олег Василенко
|1
|Юрий Нестеренко
|1
|Ростислав Солдатенко
|3
|Ислам Жилов
|3
|Константин Плиев
|28
|Азат Байрыев
|5
|Алан Багаев
|30
|Сослан Таказов
83′
|15
|Ибрагим Цаллагов
|77
|Иван Темников
|30
|Давид Шавлохов
|7
|Азамат Гурфов
|99
|Николай Гиоргобиани
45+2′
|8
|Георгий Махатадзе
|8
|Заур Тарба
81′
|10
|Нури Абдоков
|13
|Азамат Засеев
|70
|Гаррик Левин
|11
|Алан Чочиев
64′
|55
|Максим Лаук
46′
|19
|Аллон Бутаев
|92
|Валерий Чуперка
|77
|Алан Хабалов
64′
|20
|Оливье Кенфак
65′
|22
|Алан Цараев
|11
|Аслан Муталиев
|80
|Валерий Царукян
63′
|7
|Батраз Гурциев
|14
|Ислам Машуков
81′
|21
|Степан Мельников
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Михаил Черемных(Россия, Пермь)