Первая лига: тульские разборки и зрительская любовь к «морякам»

Источник: Соцсети

Герой тура

Претендентов на это звание на сей раз набралось много. Причём всё это по большей части — вратари.

Традиционно хорош был кипер «Алании» Ростислав Солдатенко, во многом обеспечивший владикавказцам победу на выезде в Краснодаре — чего стоит только его двойной сейв! Восхитило даже такого мэтра и главного, безусловно, эксперта по ФНЛ в журналистском цехе, как Сергей Ильёв, спасение камазовца Артура Анисимова в Новороссийске, тоже отыгравшего на ноль…

Но по мне всё-таки номер один — и не только среди вратарей, но и вообще — тюменец Егор Любаков. Потому что он не просто обеспечил во многом команде победу — да ещё в гостях, да ещё над лидером «Акроном»! — но и фактически перевернул игру.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&hd=2&id=456246086&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Любаков действовал по принципу «сам сломал — сам починю». Сначала зачем-то (а может, и была причина, но в любом случае — вряд ли стоило вести себя так) ударил, уже владея мячом, игрока соперников, заработав таким образом пенальти в собственные ворота, а затем собственноручно героически этот 11-метровый отразил…

Если учесть, что всё это было при счёте 0:1, а после этого вдохновлённые тюменцы не только сравняли счёт, но и, как вы уже поняли, вырвали победу, достижение Егора становится втройне более ценным!

ЕГОР ЛЮБАКОВ | Источник: Соцсети

Матч тура

Пожалуй, это встреча в Туле. В день рождения тамошнего губернатора Алексея Дюмина «Арсенал», разумеется, не мог проиграть. Но и торпедовцы, у которых задача стоит, насколько понимаю, чётко — возвращение в РПЛ, явно не собирались дарить хозяевам 3 очка.

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Ничья, получившаяся в итоге, с одной стороны, вряд ли всецело устроила что тех, что других, а с противоположной — оппоненты могут удовлетвориться извечным аргументом для самоуспокоения: «С бешеной собаки — хоть шерсти клок». Ну или сами могут придумать ему более благозвучный аналог…

Фейерверк тура

Безусловно, это игра в Красноярске. 6 голов, из которых 4 хозяйских, несомненно, порадовали, собравшуюся в местном манеже публику. Да и вообще «Енисей» — отрада человека, просто любящего смотреть футбол, но не являющегося поклонником определённой команды. Так держать, сибиряки!

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Цифры тура

Но что касается публики — тут по-прежнему вне конкуренции новороссийцы. 8978 зрителей на игре «Черноморца» с КамАЗом внушают уважение даже по меркам высшего дивизиона. Кстати, и рекордом посещаемости сезона по-прежнему владеют «моряки»: на их игре с владикавказцами побывало 9.000 человек (да-да, ровно; а может, более детальные подсчёты на тот момент не велись).

Впрочем, нет сомнений: с такой игрой и такими результатами (а у новороссийцев у единственных — по-прежнему ни одного поражения) это для команды Константина Зырянова — не предел…

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Футбол. Первая лига. 7-й тур