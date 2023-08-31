Денис Глушаков близок к подписанию контракта с «Торпедо»
Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков может продолжить карьеру в московском «Торпедо», сообщает Metaratings.ru.
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Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков может продолжить карьеру в московском «Торпедо», сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, переговоры Глушакова с автозаводцами находятся на финальной стадии, Денис близок к переходу на правах свободного агента.
36-летний Денис Глушаков ранее выступал за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Пари НН». На его счету 57 матчей и 5 голов за сборную России.
После 7 туров «Торпедо» занимает 6-е место в таблице Первой лиги, имея 11 очков в активе.