Денис Глушаков близок к подписанию контракта с «Торпедо»

По данным источника, переговоры Глушакова с автозаводцами находятся на финальной стадии, Денис близок к переходу на правах свободного агента.

36-летний Денис Глушаков ранее выступал за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Пари НН». На его счету 57 матчей и 5 голов за сборную России.