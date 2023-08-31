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20:43 (мск), источник: Sport24

Денис Глушаков близок к подписанию контракта с «Торпедо»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков может продолжить карьеру в московском «Торпедо», сообщает Metaratings.ru.

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Источник: Sport24

По данным источника, переговоры Глушакова с автозаводцами находятся на финальной стадии, Денис близок к переходу на правах свободного агента.

36-летний Денис Глушаков ранее выступал за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Пари НН». На его счету 57 матчей и 5 голов за сборную России.

После 7 туров «Торпедо» занимает 6-е место в таблице Первой лиги, имея 11 очков в активе.

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