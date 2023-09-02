«Алания» обыграла «Енисей» и закрепилась на первом месте в ФНЛ
«Алания» на своем поле победила «Енисей» в матче 8-го тура первой лиги — 2:1.
Алания
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«Алания» на своем поле победила «Енисей» в матче 8-го тура первой лиги — 2:1.
У хозяев отличились Николай Марков (12-я минута) и Ислам Машуков (69-я, пенальти), у гостей гол на счету Максима Савельева (48-я).
Владикавказцы набрали 19 очков и продолжают лидировать. Красноярцы — десятые (10 очков).
«Химки» дома сыграли вничью с «Кубанью» — 1:1.
Голы забили Владислав Яковлев (28-я минута) и Гаррик Левин (15-я).
На 45-й минуте у хозяев с поля был удален Равиль Нетфуллин, на 90+5-й у гостей Ленар Фаттахов.
Химчане идут восьмыми (11 очков), краснодарцы — 16-е (5 очков).