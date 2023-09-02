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20:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Алания» обыграла «Енисей» и закрепилась на первом месте в ФНЛ

«Алания» на своем поле победила «Енисей» в матче 8-го тура первой лиги — 2:1.

Алания
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Источник: Соцсети

У хозяев отличились Николай Марков (12-я минута) и Ислам Машуков (69-я, пенальти), у гостей гол на счету Максима Савельева (48-я).

Владикавказцы набрали 19 очков и продолжают лидировать. Красноярцы — десятые (10 очков).

Футбол

Первый дивизион 2023/2024
Тур 8, 2.09.2023, 18:00

Химки1Кубань1

«Химки» дома сыграли вничью с «Кубанью» — 1:1.

Голы забили Владислав Яковлев (28-я минута) и Гаррик Левин (15-я).

На 45-й минуте у хозяев с поля был удален Равиль Нетфуллин, на 90+5-й у гостей Ленар Фаттахов.

Химчане идут восьмыми (11 очков), краснодарцы — 16-е (5 очков).

Алания
2:1
Первый тайм: 1:0
Енисей
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