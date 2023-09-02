«Алания» обыграла «Енисей» и закрепилась на первом месте в ФНЛ

У хозяев отличились Николай Марков (12-я минута) и Ислам Машуков (69-я, пенальти), у гостей гол на счету Максима Савельева (48-я).

На 45-й минуте у хозяев с поля был удален Равиль Нетфуллин, на 90+5-й у гостей Ленар Фаттахов.