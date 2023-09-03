Махачкалинское «Динамо» победило «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги
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Махачкалинское «Динамо» одержало победу над «СКА-Хабаровск» в гостевом матче 8-го тура Первой лиги со счетом 2:0.
Махачкалинское «Динамо» одержало победу над «СКА-Хабаровск» в гостевом матче 8-го тура Первой лиги со счетом 2:0.
В составе победителей дубль оформил Сердер Сердеров.
Команда Курбана Бердыева занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 12 очков.
«СКА-Хабаровск» потерпел второе поражение подряд и располагается на девятой строчке, имея в активе 11 очков.
Возглавляет таблицу второго по силе футбольного дивизиона страны владикавказская «Алания» с 19-ю очками.