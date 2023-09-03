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17:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Черноморец» продлил серию без поражений до восьми матчей, сыграв вничью с «Акроном»

Завершился матч 8-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и новороссийский «Черноморец».

Акрон
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Источник: ФК "Акрон"

Команды играли на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Константином Аверьяновым (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 0:0.

Команды не смогли открыть счёт во встрече. «Черноморец» продлил серию без поражений до восьми матчей. Команда Константина Зырянова остаётся единственной, которая не проигрывала в этом сезоне Первой лиги. Но у «Черноморца» только одна победа: в 5-м туре новороссийцы обыграли тульский «Арсенал» (2:1).

«Акрон» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 14 очков после восьми матчей. «Черноморец» находится на 12-й строчке, заработав 10 очков. Лидирует владикавказская «Алания» (19).

Акрон
0:0
Первый тайм: 0:0
Черноморец
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