«Черноморец» продлил серию без поражений до восьми матчей, сыграв вничью с «Акроном»

Команды играли на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Константином Аверьяновым (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 0:0.

Команды не смогли открыть счёт во встрече. «Черноморец» продлил серию без поражений до восьми матчей. Команда Константина Зырянова остаётся единственной, которая не проигрывала в этом сезоне Первой лиги. Но у «Черноморца» только одна победа: в 5-м туре новороссийцы обыграли тульский «Арсенал» (2:1).