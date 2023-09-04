«КАМАЗ» и «Ленинградец» сыграли вничью, обменявшись голами с пенальти

Источник: https://vk.com/leningradecfc

Команды разошлись миром — 1:1. Встреча прошла на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко из Краснодара.

Первый тайм завершился нулевой ничьей. Во второй половине второго тайма команды обменялись реализованными 11-метровыми. Сначала на 77-й минуте полузащитник «КАМАЗа» Александр Гаглоев отметился забитым мячом, а затем на 86-й минуте нападающий гостей Михаил Маркин сравнял счёт — 1:1.