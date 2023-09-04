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00:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«КАМАЗ» и «Ленинградец» сыграли вничью, обменявшись голами с пенальти

Вчера, 3 сентября, состоялся матч 8-го тура Мелбет Первой лиги между «КАМАЗом» и «Ленинградцем».

КАМАЗ
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Источник: https://vk.com/leningradecfc

Команды разошлись миром — 1:1. Встреча прошла на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко из Краснодара.

Первый тайм завершился нулевой ничьей. Во второй половине второго тайма команды обменялись реализованными 11-метровыми. Сначала на 77-й минуте полузащитник «КАМАЗа» Александр Гаглоев отметился забитым мячом, а затем на 86-й минуте нападающий гостей Михаил Маркин сравнял счёт — 1:1.

По итогам матча «КАМАЗ» поднялся на шестое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 12 очков в восьми играх. «Ленинградец» теперь находится на 11-й строчке с 10 очками.

КАМАЗ
1:1
Первый тайм: 0:0
Ленинградец
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