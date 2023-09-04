Тульский «Арсенал» обыграл «Тюмень» в матче Первой лиги
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «Тюмень» в матче 8-го тура чемпионата России в Первой лиге.
Тюмень
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «Тюмень» в матче 8-го тура чемпионата России в Первой лиге.
Встреча, прошедшая в Тюмени, завершилась со счетом 2:1. В составе гостей голами отметились Кирилл Большаков (26-я минута) и Джонатан Окоронкво (40). За «Тюмень» забил Евгений Татаринов (58).
«Арсенал» набрал 10 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. «Тюмень» (13 очков) находится на четвертой строчке.
В следующем туре «Арсенал» 11 сентября проведет домашний матч с «Химками», «Тюмень» днем ранее на выезде встретится с владикавказской «Аланией».