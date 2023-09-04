Тульский «Арсенал» обыграл «Тюмень» в матче Первой лиги

Встреча, прошедшая в Тюмени, завершилась со счетом 2:1. В составе гостей голами отметились Кирилл Большаков (26-я минута) и Джонатан Окоронкво (40). За «Тюмень» забил Евгений Татаринов (58).

«Арсенал» набрал 10 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. «Тюмень» (13 очков) находится на четвертой строчке.