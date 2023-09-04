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21:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Родина» уверенно переиграла «Торпедо» в матче Первой лиги

Сегодня, 4 сентября, состоялся заключительный матч 8-го тура российской Мелбет Первой лиги между московскими командами — «Родиной» и «Торпедо».

Родина
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Источник: Официальная страница Первой лиги в VK

Игра проходила на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве, Россия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:30 мск. Матч завершился уверенной победой «Родины» — 2:0.

Хозяева открыли счёт в матче уже на третьей минуте — отличился форвард Иван Тимошенко. За 12 минут до конца основного времени игры «Родина» увеличила преимущество в счёте усилиями Амура Калмыкова. Матч так и завершился — 2:0 в пользу хозяев.

После восьми сыгранных туров в активе «Родины» 12 очков. Команда идёт на шестом месте в турнирной таблице. «Торпедо» располагается на 11-м месте с 11 очками.

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Родина
2:0
Первый тайм: 1:0
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