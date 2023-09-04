«Родина» уверенно переиграла «Торпедо» в матче Первой лиги

Игра проходила на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве, Россия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:30 мск. Матч завершился уверенной победой «Родины» — 2:0.

Хозяева открыли счёт в матче уже на третьей минуте — отличился форвард Иван Тимошенко. За 12 минут до конца основного времени игры «Родина» увеличила преимущество в счёте усилиями Амура Калмыкова. Матч так и завершился — 2:0 в пользу хозяев.